Projota fecha a 1ª noite de atrações do Passo a Paço 2018

Manaus - A 1ª noite de festa do Passo a Paço 2018, realizado no Centro da capital do Amazonas, terminou com o rapper brasileiro Projota subindo ao palco, por volta das 23h. O cantor paulista, também se apresentou na Plataforma Malcher – palco principal do festival – e embalou o público que aguardou firmemente o rapper até o final da noite.

Projota interpretou aos espectadores, hits de sua carreira, como por exemplo, ‘Cobertor’ e ‘Oh meu Deus’ – música famosa pela participação da cantora Anitta. O concerto do cantor também foi uma manifestação política e a cada música cantada, o músico destacava a importância da luta contra o preconceito racial e de classes.

O rapper agradeceu o público manauara pela recepção calorosa que lotou o espaço onde o show foi realizado. Emocionado durante a apresentação, o cantor disse que é um presente poder estar cantando tão longe de casa, no norte do Brasil.

Ao olhar as cerca de 30 mil pessoas que ocupavam a plataforma, na área portuária de Manaus, Projota fez questão de lembrar do início da carreira, quando ainda cantava em pequenos eventos e tinha muitas vezes que passar por situações delicadas com a polícia, pelo simples fato de, na época, ser pobre e negro.

“É uma dádiva poder estar de frente para 30 mil pessoas em Manaus, no norte do Brasil, com todo mundo cantando minha música. Isso me faz lembrar de quando ainda era garoto, começando minha música. As pessoas não acreditavam em mim, diversas vezes fui confundido com bandido na noite, pelos policiais, simplesmente por ser negro e pobre. Hoje, estar nesse palco não é uma vitória só minha, mas de todos os pobres do Brasil que continuam lutando contra as dificuldades para realizarem seu sonho”, finalizou Projota.

