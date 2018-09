'O Grande Encontro' agita a segunda noite do 'Passo a Paço' em Manaus

O trio agitou os manauaras durante o "Passo a Paço" | Foto: Ione Moreno

Manaus - A segunda noite do "Passo a Paço" foi literalmente "la belle de jour", em português "O lindo dia". Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo levaram o publico manauara a loucura quando subiram ao palco e começaram a cantar os principais sucessos do trio que comemora os 20 anos do projeto, tendo Manaus na passagem da turnê nacional.

O evento, que é de realização da Prefeitura de Manaus, aconteceu no Centro histórico de Manaus, na Zona Sul da cidade. O show aconteceu no espaço denominado plataforma malcher, e reuniu pelo menos cerca de 10 mil pessoas, no geral, a o "Passo a Paço" reuniu neste domingo mais de 40 mil pessoas, superando as expectativas de público da organização.

Quinta edição do Passo a Paço com o show o grande encontro com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo | Foto: Ione Moreno

Elba Ramalho foi ovacionada pelos manauaras que admiraram não só a bela voz da cantora, mas também a beleza unica. Ela relembrou das outras vezes que visitou a cidade e sempre foi muito bem recebida pelos amazonenses.

"É um enorme prazer estar aqui novamente, cantando e emocionando vocês, público lindo e caloroso como os manauaras não existe", disse Elba.

Quinta edição do Passo a Paço com o show o grande encontro com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo | Foto: Ione Moreno

Alceu Valença encantou a todos ao cantar seus grandes sucessos como La belle de jour, Coração bobo e Morena Tropicana. Em seguida Geraldo Azevedo cantou Ai que saudade d'ocê, Moça bonita e Dona da minha cabeça. O trio se despediu de Manaus alegre pelo sucesso que foi o show.

A estudante Marina Silva disse a prefeitura acertou em realizar eventos culturais como esse na cidade. "Está sendo incrível, estou curtindo cada momento do show e é lindo por vê-los e o melhor, de graça, graças a prefeitura de Manaus", falou.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse que fica muito feliz em ver a população da cidade se divertindo e acreditando nos eventos culturais que são realizados em sua gestão.

"É evidente o sucesso que eventos como esse tem alcançado na cidade, e quem ganha, é a população que é inserida na cultura como um todo, no sábado foram mais de 30 mil pessoas, e neste domingo, mais de 50 mil, é uma alegria enorme saber que o os manauaras estão adeptos e apoiam cada vez mais eventos como esse", falou Arthur.

Evento foi sucesso de público | Foto: Ione Moreno

Neste ano é realizado a 5ª edição do festival cultura "Passo a Paço", que mobiliza milhares de servidores além das forças de segurança. Na segunda noite de evento, mais de 100 policiais militares estavam no local e equipes de bombeiros militares estavam no evento.

Barracas de chefes renomados da cidade estavam em toda a extensão da praça da Praça Dom Pedro II, e com preços populares, o público que frequentou o ambiente pode comer do mais tradicional kikão até hambúrgueres coloridos.

