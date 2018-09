Iza leva o público ao delírio na última noite do 'Passo a Paço'

Manaus - Para finalizar com chave de ouro a segunda e última noite da 5ª edição do evento cultural "Passo a Paço", a cantora Iza subiu no palco e levou o público ao delírio. Com o sucesso, "Pesadão" os manauaras presentes no evento dançaram até o fim do show, que ocorreu na noite deste domingo (2), no Centro histórico de Manaus, na Zona Sul.

A cantora ainda cantou o segundo sucesso mais conhecido pelos brasileiros, "Ginga", e fez todos os manauaras gingarem junto com ela. É a primeira vez de Iza na capital amazonense e ela se encantou com o carinho do povo manauense.

"É um enorme prazer estar aqui em Manaus e cantar para um público tão acolhedor e maravilhoso como esse. A gente sente todo o carinho e amor de vocês", disse a cantora.

O evento, que é de realização da Prefeitura de Manaus, aconteceu no Centro histórico de Manaus, na Zona Sul da cidade. O show aconteceu no espaço denominado plataforma malcher, e reuniu pelo menos cerca de 10 mil pessoas, no geral, a o "Passo a Paço" reuniu neste domingo mais de 40 mil pessoas, superando as expectativas de público da organização.



Prefeitura de Manaus



O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse que fica muito feliz em ver a população da cidade se divertindo e acreditando nos eventos culturais que são realizados em sua gestão.

"É evidente o sucesso que eventos como esse tem alcançado na cidade, e quem ganha, é a população que é inserida na cultura como um todo, no sábado foram mais de 30 mil pessoas, e neste domingo, mais de 50 mil, é uma alegria enorme saber que o os manauaras estão adeptos e apoiam cada vez mais eventos como esse", falou Arthur.

O evento



Neste ano é realizado a 5ª edição do festival cultura "Passo a Paço", que mobiliza milhares de servidores além das forças de segurança. Na segunda noite de evento, mais de 100 policiais militares estavam no local e equipes de bombeiros militares estavam no evento.

Barracas de chefes renomados da cidade estavam em toda a extensão da praça da Praça Dom Pedro II, e com preços populares, o público que frequentou o ambiente pode comer do mais tradicional kikão até hambúrgueres coloridos.

