Passo a Paço 2018 registra recorde de público em Manaus

Com público recorde, um total de 93 mil pessoas, o Passo a Paço 2018 inaugurou uma nova perspectiva de festivais em Manaus, com palcos simultâneos e mais de 15 horas de programação cultural. Localizado no berço histórico da cidade, o Paço da Liberdade e todo o seu entorno foram ocupados no último fim de semana por shows musicais, danças, gastronomia, teatro e feira de arte criativa.

No domingo (2), o público foi de 57 mil pessoas, superando o sucesso do sábado, 1º de setembro, que teve mais de 36 mil visitantes.

O público presente na quinta edição do Passo a Paço se mostrou satisfeito com o festival e elogiou a organização, segurança e propostas culturais oferecidas. A vendedora Andrea Suely, de 34 anos, se encantou com o evento. "Estou vindo aqui pela primeira vez e achando tudo maravilhoso. Adorei passear pelos prédios históricos e achei fantástico o palco próximo ao rio", afirmou a vendedora.

Leia também: 'O Grande Encontro' agita a segunda noite do Passo a Paço

Já o estudante Marcelo Dourado, aproveitou a oportunidade para desbravar o Centro Histórico de Manaus. “Estou muito ansioso para o show da Gloria Groove e Iza. Enquanto isso, estou curtindo muito a programação e aproveitei para conhecer essa área do Centro que não conhecia”, disse.

Outra espectadora, que se emocionou com o evento, foi a professora Cristina Silva, de 45 anos. "Eu já participei em outras edições, mas essa edição foi mais que especial. O Palco dos Ingleses ficou maravilhoso e nos remeteu à cultura, ao povo, adorei a localização próxima ao rio, além da segurança, que foi muito importante também", pontuou.

No domingo (2), o público foi de 57 mil pessoas, superando o sucesso do sábado, 1º de setembro, que teve mais de 36 mil visitantes | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais

Elza Soares leva mais de 30 mil pessoas ao Passo a Paço

Projota fecha em grande estilo a primeira noite do Passo a Paço