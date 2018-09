Inscrições para ‘O Quilo é Nosso’ vão até 6 de setembro

As inscrições para ‘O Quilo é Nosso’, concurso que irá eleger o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil, vão até 6 de setembro. A possibilidade de incremento de vendas, a oportunidade de participar – e vencer – um concurso de abrangência nacional, e também de experimentar novas receitas junto ao público-alvo, são alguns dos inúmeros benefícios que o empresário ganha ao inscrever a sua casa de comidas.

O evento deverá premiar também os melhores restaurantes em cada cidade e estado participante. Neste ano, ‘O Quilo é Nosso’ acontece de 18 de setembro a 2 de outubro. Os empresários interessados devem procurar a Abrasel no seu estado ou região.

Para participar, os estabelecimentos devem elaborar uma receita exclusiva para o concurso. Na primeira fase, nas cidades, o concurso acontecerá por meio de voto popular. Serão avaliados itens como limpeza, qualidade geral do buffet, atendimento, receita e ambiente. Já as fases seguintes, estaduais e nacional, terão a avaliação das receitas feitas por um júri técnico especializado.

Atual campeão

O grande vencedor da primeira edição do concurso foi o restaurante Mercato Brazil – Manauara Shopping, de Manaus, com o prato Pirarucu Caboquinho, que levou em sua receita lombo de pirarucu, queijo coalho, polpa de tucumã, farinha Uarini, sal, pimenta e salsinha.

“Já estamos pensando no prato que vai nos representar esse ano, mas mais que isso, pensando em como engajar clientes e consumidores do nosso restaurante”, diz Rodrigo Zamperlini, sócio do estabelecimento, que vai buscar o ‘bi-campeonato’, mas passa a receita do sucesso aos colegas participantes.

Mais informações no site www.oquiloenosso.com.br.

