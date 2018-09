Crise financeira vira tema de palestra motivacional bem humorada

Manaus - Que a crise financeira no país chegou atingindo inúmeros setores da sociedade, não é novidade para ninguém. Em tempo de dificuldades financeiras, a criatividade é a melhor aliada para tentar driblar os impasses ocasionados pelo aperto econômico. Pensando nisso, o humorista Márcio Braga apresenta na próxima terça-feira (11), a palestra ‘Humortivacional’, realizada às 19h no palco do Teatro Manauara, localizado na Zona Sul da capital.

O objetivo da palestra, pensada em um formato de show de humor, é dialogar com o público de forma criativa e até mesmo engraçada, sobre experiências de sucessos, que visam motivar os participantes positivamente para aplicarem no dia-a-dia, alternativas de melhorias como investimentos na carreira profissional.

A apresentação é fruto do show de palestras ‘Inspire Mais’, e dando início a um novo ciclo de espetáculos, a montagem de ‘Humortivacional’ chega direcionada às pessoas que querem ousar e usar a criatividade para aumentarem as vendas, se inspirarem para abrirem novos negócios e evoluírem, não só profissionalmente mas também em outros cenários da vida.

De acordo com Márcio Braga, a ‘Humortivacional’ acontece regada a conteúdo de surpresas e histórias trágicas que se tornaram positivas ao mesmo tempo que engraçadas, de produtos que consolidaram-se como signos culturais, tal qual o caso do picolé da massa e do x-caboquinho.

“Focaremos no poder do pensamento positivo para se destacar no mercado, no acreditar em si, na valorização do profissional, no uso da simpatia e bom-humor para a pessoa brilhar, aumentar sua autoestima e melhorar profissionalmente”, antecipa o palestrante Márcio Braga. Ainda segundo o humorista, “será uma palestra-show bem irreverente. Não poderá faltar doses de humor, música, dança, será algo fora do normal. A ideia é ser bem interativa e vibrante”.

A palestra ‘Humortivacional’, acontece às 19h do dia 11 de setembro, no palco do Teatro Manauara, localizado na Zona Sul da capital | Foto: Divulgação

As inscrições antecipadas para a palestra, com direito a welcome coffee, já estão sendo realizadas diretamente no teatro, localizado no Piso Buriti, do Manauara Shopping (Av. Mário Ypiranga Monteiro, 1300 – Adrianópolis).

No caso de participação de empresas, as corporações poderão adquirir os pacotes: para 10 pessoas por R$499,00, para 25 pessoas por R$1125,00, para 50 pessoas por R$ 2.000,00, para 100 pessoas por R$3.500,00, para 150 pessoas por R$5.000,00. A empresa que desejar sessão fechada, poderá adquirir o pacote Exclusive. Mais informações diretamente no teatro ou pelos fones (92) 3342-8032 e 9 9107-0534 ou pelo e-mail: inspiremais@teatromanauara.com.br.

O irreverente e versátil Márcio Braga é quem comanda a palestra criativa e motivacional | Foto: Divulgação

Márcio Braga

As experiências de vida e profissionais, do irreverente e versátil Márcio Braga, o tornaram conhecido na mídia, como humorista, apresentador de rádio e televisão e mais recentemente, como palestrante motivacional, em seus eventos que têm conteúdo sério, transmitidos com doses de humor, conhecidas como palestras “humortivacionais”.

Com o crescimento do mercado e abertura de novos momentos na economia e de investimento, o humorista passa a usar a sua história de vida, técnicas de empreendedorismo, e motivação para apresentar o projeto “Humortivacional” para grandes, médias e pequenas empresas propiciarem uma maneira de incentivarem e divertirem seus funcionários, de uma forma inovadora de palestra-show.

