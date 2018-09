Gloria Groove 'incendeia' o público durante show em Manaus

Manaus - Já faz alguns anos que a indústria musical enxerga a voz de Gloria Groove como um cristal da nova geração, mas há alguns meses a drag queen vem mostrando ao mundo que além da voz, a personagem criada por Daniel Garcia, 23, é um pacote artístico mais que completo. Protagonizando com extrema segurança seu lugar no canto, ela também domina a dança, compõe as próprias músicas, atua nas artes cênicas e ainda é profissional de dublagem.

No último final de semana, a artista lotou a Praça dos Ingleses, durante o segundo dia do festival de artes integradas Passo a Paço 2018, com um espetáculo digno de uma diva. O show que reuniu mais de 10 mil pessoas, mostrou que Gloria Groove é bem mais que uma figura glamurosa, e deixou marcada a presença de uma geração de artistas livres de rótulos, em busca de um lugar de fala social, onde o respeito às diferenças é a principal mensagem transmitida.

Concentrando fortes batidas que transitam entre os estilos pop e o rap, a música de Gloria é o reflexo da construção social de um menino que nasceu na periferia de São Paulo, mas desde pequeno mostrava ao mundo que era a arte quem fazia pulsar seu sangue.

Conhecido por suas participações no programa do comunicador Raul Gil, Daniel cresceu apresentando-se em quadros musicais de calouros infantis. A visibilidade logo tomou forma e ainda criança foi convidado para formar a nova versão do grupo Balão Mágico, na década de 90. Pouco tempo depois, ele também passou a integrar o elenco da novela ‘Bicho do Mato’, na rede Record de televisão, e desde então concilia a paixão pela música com o trabalho de dublagem de filmes e desenhos.

Dono de uma presença de palco contagiante, foi com a criação da drag queen – Gloria Groove – que Daniel passou a ocupar lugares profissionais onde realmente gostaria de estar. Em entrevista ao EM TEMPO, Gloria Groove conta que a personagem é a materialização de sua força criativa interior.

“Eu sempre gostei de cantar e de estar na frente das câmeras mas enquanto Daniel me sentia muito limitado em relação ao trabalho que realmente gostaria de desenvolver. A Gloria é uma força interior que foi crescendo dentro de mim ao ponto de eu ter que assumir que era ela quem chegaria onde eu sempre quis estar. Eu disse pra minha mãe que o Brasil ainda ouviria falar sobre o nome ‘Groove’ e olha só, hoje eu cheguei até o Amazonas”, brinca Gloria, dona de uma das vozes mais poderosas da atualidade.

Dona dos hit’s ‘Bum Bum de Ouro’, ‘Gloriosa’, ‘Moleque Brasileiro’ e ‘Arrasta’, Glória Groove subiu ao palco com a força de quem sabe aonde quer chegar. Coreografando passos que conversam com o break e o funk brasileiro, a drag queen mostrou que o estilo rap está longe de ser propriedade de gênero, e que a vertente foi a plataforma de comunicação escolhida por ela para falar com o público.

“É curiosa essa referência de ‘drag queen do rap’ que colocaram sobre mim porque nunca foi uma atitude comercial. Eu sou da Zona Leste da periferia de SP então, mesmo sendo gay, eu cresci escutando e estando no meio da galera do rap. Acabou que essa vertente é muito forte na minha construção enquanto pessoa. Fico muito feliz em hoje ser respeitada e reconhecida por unir as expressões LGBTQ ao cenário hip hop e sair das zonas de limitação”, conclui Gloria Groove.



