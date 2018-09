No verão amazônico, Manaus ganha mais um flutuante para lazer

Manaus - O restaurante e bar Flutuante Maloca Amazônia reinaugura nesta quarta-feira (5), em novo endereço. O local fica no Porto do São Raimundo e oferece estacionamento gratuito aos clientes.

O levantador de toadas do Boi Garantido, Sebastião Júnior e banda, o Forró Festança, Marcelo Dourado e Junior Lago serão as atrações de reinauguração, que inicia a partir das 10h.

Em novo ambiente, o flutuante, que esteve fechado por dois anos, passará a funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, de 7h às 20h. O voucher de entrada custa R$ 15 e os pequenos não pagam.

Além de proporcionar uma vista incrível para a ponte Rio Negro, o local traz novidades como a ‘área kids’, que é direcionada especialmente ao público infantil, com pula-pula, piscina de bolinhas, recreação e pintura com apoio de monitores.

Em sua reinauguração, o Maloca Amazônia traz, ainda, uma culinária de dar água na boca. A tradicional caldeirada de tambaqui, tambaqui assado e a mojica de tambaqui estão no cardápio que o local oferece.

O proprietário do espaço, Raniery Pinheiro, revelou que toda a equipe está muito feliz em poder reabrir o flutuante e, principalmente, ter repaginado o espaço com um ambiente totalmente novo.

“Foram dois anos fechados, mas nós estamos de volta com todo gás. Esperamos todo mundo na próxima quarta-feira, para se divertir com segurança, música boa e degustar a nossa culinária”, convidou, ressaltando, ainda, que o estacionamento é gratuito e os clientes poderão acessar o flutuante pelo Porto do São Raimundo.

Serviço

O quê: Reinauguração do restaurante e bar “Maloca Amazônia”

Quando: 5/9, a partir das 10h

Onde: Acesso através do Porto do São Raimundo, com estacionamento gratuito

Informações: (92) 98108-6700

*Com informações da assessoria

