Festão Cultural leva esporte e entretenimento ao Mutirão nesta quarta

Música, esporte e entretenimento vão animar, neste feriado de 5 de setembro, o Mutirão, no bairro Armando Mendes, zona Norte de Manaus, durante o 3º Festão Cultural. O evento com o apoio da Prefeitura de Manaus acontecerá, a partir das 15h, na rua Itaetê (entre as ruas 27 e Circular 2).

De acordo com um dos organizadores do evento, Tarcísio Nunes, os moradores que forem participar do festão terão uma programação de dança, artes maciais, além de shows, distribuição de picolé e sorteios.

“Uma academia de dança fará um aulão com os participantes, e alunos de uma academia de jiu-jitsu convidados farão uma apresentação. Isso tudo só é possível graças ao apoio dos comerciantes locais, que estimulam essa integração social e que resulta no fortalecimento da economia do bairro, além da Prefeitura de Manaus”, ressaltou Tarcísio Nunes.

O ponto alto da festa será às 20h com shows das bandas “Forró na Pegada” e “Xote Real”. Toda a programação é gratuita e, segundo os organizadores, a principal proposta do evento é promover a socialização entre os moradores de diferentes localidades dentro do bairro.

“A gente acredita que, ao realizar esse trabalho cultural, de desporto e lazer, ocorre uma integração social. As pessoas de ruas diferentes passam a interagir entre si. Quando isso acontece, a comunidade é fortalecida e ajuda a enfrentar o desafio de combater a insegurança, a violência e tirar os jovens da criminalidade”, destacou Nunes.

Serviço

O que: 3º Festão Cultural do Mutirão

Quando: Nesta quarta-feira, 5/9

Horário: a partir das 15h

Onde: Rua Itaetê (entre as ruas 27 e Circular 2)

Contato: Tarcísio Nunes – 99233-4902

*Com informações da assessoria