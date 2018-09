Manaus - O Ramito Circo inicia suas atividades em Manaus nesta terça-feira (4), véspera do feriado, com muitas novidades. A trupe retorna a Manaus com as principais atrações do mundo mágico do circo. No picadeiro a participação dos principais super-heróis, como Homem de Ferro, Hulk e Homem Aranha, além da sua estrutura totalmente repaginada para receber o público.

Com mais de 30 integrantes, entre artistas, técnicos e pessoal de apoio, o circo brasileiro descendente do tradicional Broadway esteve em Parintins e volta ao Shopping Manaus ViaNorte, na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, Zona Norte, onde realizou temporada de sucesso em 2017.

O espetáculo circense tem trapezistas, mágicos, acrobatas, malabaristas, o tradicional Globo da Morte, sem falar da alma do circo, os hilários e impagáveis palhaços Tulypa, Romerito e Fuleragem, em um cenário de luzes e efeitos especiais.

As sessões acontecem de segunda a sexta, sempre nos horários das 20h30. Aos sábados às 18h e 20h30h e nos domingos e feriados às 15h30, 18h e 20h30h. Os ingressos custam de segunda a sexta, R$20 (inteira) e R$ 10 (meia). No sábado, domingo e feriado R$30 e R$ 15. Crianças até 12 anos, idosos acima de 60 anos e estudante com carteirinha pagam meia-entrada.

*Com informações da assessoria