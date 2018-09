Prefeitura convoca OSC contemplada em edital de cursos livres

A Organização da Sociedade Civil (OSC), contemplada por edital da Prefeitura de Manaus, tem o prazo de 15 dias corridos para apresentar documentação e plano de trabalho para a execução do projeto “Cursos Livres em Artes na Comunidade”, na zona Leste. A convocação foi publicada na edição 4.435 do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 3 de setembro.

O prazo dado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) é improrrogável e, caso a contemplada não apresente os documentos listados no edital, a proposta subsequente poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria.

Lançado em julho deste ano, o objetivo do processo é selecionar uma OSC para gestão administrativa e econômico-financeira do projeto “Cursos Livres em Artes na Comunidade”, a ser oferecido no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste.

O projeto é fruto do Termo de Compromisso assinado pela Prefeitura de Manaus com o Ministério Público do Trabalho pela anuência em relação ao projeto do Museu da Cidade de Manaus. Os cursos serão destinados a jovens de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social residentes no bairro Colônia Antônio Aleixo.

O projeto

O projeto piloto de “Cursos Livres em Artes na Comunidade” pretende proporcionar a crianças e jovens entre 10 a 16 anos um ambiente de troca entre saberes e de estímulo às práticas de criação e produção de conhecimento de forma lúdica, atrativa e construtiva.

O projeto será voltado às crianças e jovens indicados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cas), porém, não havendo o preenchimento do total das vagas, ou havendo desistências, as vagas remanescentes poderão ser disponibilizadas aos residentes do entorno da sede do projeto que se enquadrarem na condição de vulnerabilidade social e econômica.

O projeto “Cursos Livres em Artes na Comunidade” terá duração até novembro de 2020 e prevê cursos de teatro, técnicas circenses, audiovisual, dança, balé clássico, desenho, canto e fotografia digital.

*Com informações da assessoria