‘Bates Convida’ traz a Manaus o músico Digão, vocalista da ‘Raimundos'

Manaus - No próximo dia 20 de setembro, o projeto ‘Bates Convida’ realiza mais uma edição da iniciativa que tem como objetivo, trazer a Manaus, esporadicamente, renomados artistas do cenário do rock brasileiro para consolidar a cena na capital do Amazonas. Em sua 3ª edição, o ‘Bates Convida’ recebe o líder da banda ‘Raimundos’ – Digão, em um show que promete sacudir o público no Porão do Alemão, localizado na Zona Oeste da capital. A apresentação acontece às 23h, e os ingressos custam R$20 e R$40.

De acordo com o guitarrista da Bates, Diego Cavalcante, o show será no formato elétrico com muita energia no estilo da banda. “Vamos tocar sons nacionais, internacionais e claro, Raimundos também. O show com o Digão terá duração de duas horas. A noite conta com o pré-show da banda ‘The Vardia’ com o especial Ramones, Matanza e Ded Fish. Ou seja, uma noite de Rock’n Roll pra quem é Rock’n Roll”, explica o músico.

O show acontecerá no Porão do Alemão, Zona Oeste de Manaus | Foto: Divulgação

Ainda segundo Diego, tocar com um artista nacionalmente prestigiado é sempre uma grande responsabilidade. Representar a banda e o cenário local por meio da competência técnica e qualidade, não é trabalho simples, mas a Bates vem cada vez mais provando que dá conta do recado.

“Essa é a 3ª edição do evento e vem sendo muito importante pra gente. Mais que isso, a gente sente o peso da responsabilidade porque, além de estar trazendo um artista nacional para o Amazonas, a gente está representando o Amazonas para um artista nacional. Toda a parte técnica, artística, é tudo feito só pelo grupo e a gente quer mostrar que as bandas daqui também podem fazer um trabalho muito bom em nível nacional”, destaca o guitarrista.

A banda Bates usa o projeto para consolidar o segmento rock em Manaus | Foto: Divulgação

A primeira edição do projeto, aconteceu em março deste ano com a presença do músico Marcão Britto, ex-integrante do Charlie Brown Jr, e desde então o grupo continua fomentando cada vez mais a vinda de grandes artistas do segmento para a cidade. A iniciativa nada contra a correnteza na cena, que é a baixa frequência de shows de rock expressivos no Amazonas.

“A iniciativa do projeto é trazer uma frequência de shows com artistas nacionais para o público do rock. Hoje em dia a cidade de Manaus não recebe mais tantas atrações do cenário rock, então a gente busca trazer isso com qualidade para consolidar essa plataforma na região”, finaliza o músico.

Os ingressos podem ser adquiridos do dia do evento, na bilheteria do Porão do Alemão, localizado na Travessa Ponta Negra, bairro São Jorge, na Zona Oeste da capital. A apresentação do documento de identidade é indispensável na entrada da festa, e é proibida a entrada a menores de idade.

Essa é a terceira edição do 'Bates Convida' | Foto: Divulgação

