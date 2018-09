Morre atriz Beatriz Segall aos 92 anos

Atriz viveu a icônica Odete Roitman, na novela "Vale Tudo", em 1988 | Foto: Divulgação

Morreu nesta quarta-feira, 5, aos 92 anos, a atriz Beatriz Segall, conhecida por viver a icônica vilã Odete Roitman na novela Vale Tudo, de 1988, na Rede Globo. A informação foi confirmada pela assessoria da atriz.



Beatriz estava internada já há algumas semanas no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com problemas respiratórios. O velório será realizado na própria instituição a partir das 19 horas, até por volta do meio-dia da quinta-feira, 6. Em seguida, no mesmo dia, o corpo da atriz deve ser cremado em Cotia, na Grande São Paulo.

Carreira



Nascida em 25 de julho de 1926 no Rio de Janeiro, Segall fez sua primeira peça durante um exercício de língua na Aliança Francesa. Convidada para se tornar profissional, recusou por causa da desaprovação do pai, que queria que ela fosse professora.

Pouco depois fez participou de um filme, “A beleza do diabo” (1950), quando decidiu fazer um curso de intepretação. Após participar de um trabalho semiamador com outras atrizes que também estavam começando, como Fernanda Montenegro e Nicette Bruno, foi à França estudar teatro e literatura.

Ao retornar ao Brasil, recusou outra peça e ficou por 14 anos como dona de casa, após se casar com Maurício Segall. Até que em 1964 aceitou um papel no Teatro Oficina a convite do diretor José Martinez Corrêa. Além de atuar em algumas novelas e filmes, recuperou com o marido o Teatro São Paulo, que administrou até 1974.

Televisão

A estreia na Globo aconteceu em 1978, na novela “Dancin’ days”. No ano seguinte esteve na novela “Pai herói”, quando viveu a vilã Norah. Em 1980, participou do premiado filme “Pixote, a lei do mais fraco”, dirigido por Hector Babenco.

Oito anos depois, após passagem por outras emissoras, voltou à Globo para viver a famosa "Odete Roitman". Em uma carreira de mais de 70 anos dedicada aos palcos e à TV, Beatriz Segall viveu em 1988 o papel que a eternizou na teledramaturgia brasileira.

Após 192 capítulos da novela “Vale tudo”, a vilã interpretada pela atriz carioca morria com três tiros e fazia o país inteiro se perguntar: “Quem matou Odete Roitman?”.

A associação com a sofisticada personagem da novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères foi tanta que Segall passou a receber apenas convites para papéis de mulheres de classe alta.

“Odete Roitman é uma personagem que vai ficar na história; não por um valor meu, mas por tudo o que a novela reuniu. Até hoje eu sou chamada de Odete na rua. Em Cuba me chamaram de Dona Odete”, disse a atriz, completando que também gostaria de fazer papéis de mulheres de classes mais humildes.

A última participação da atriz na TV foi na série “Os experientes”, há quase três anos.