A Freira, estreia no cinema convocando os amantes de filmes de terror

Manaus – Abrindo a primeira semana do mês de setembro, a Agenda de Cinema traz aos cinéfilos manauaras grandes produções, e de todos os gêneros. Liderando a lista de longas metragens, os filmes de terror continuam dando um show de produção, mas o público confere ainda, estreias nacionais e muita aventura.

A Freira

Dirigido pelo inglês e diretor de cinema de terror, Corin Hardy – o longa-metragem, ‘A Freira’ chega aos cinemas a partir desta quinta-feira (6) como uma das produções mais esperadas do ano entre os amantes dos ‘horror movies’.

O filme conta a história de uma freira que, presa em um convento na Romênia, acaba cometendo suicídio.

Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre assombrado e uma noviça prestes a se tornar freira.



Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento em um campo de batalha.

Você tem coragem de se programar para essa aventura?

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 14h40; 15h15; 16h; 17h; 18h20; 19h20; 20h30; 21h50; 22h; 22h40;

Shopping Manaus Plazza, Cinépolis – 13h; 14h15; 15h15; 16h30; 17h30; 18h45; 19h45; 20h15; 21h;

Shopping Milleniun, Cinépolis – 14h15; 16h30; 18h45; 19h45; 21h; 22h;

Manauara Shopping, Playarte – 12h30; 14h; 14h40; 17h05; 18h40; 19h20; 20h15; 21h; 22h30; 23h30;

Studio 5, Cinemark – 13h45; 14h45; 16h10; 17h10; 18h35; 19h35; 21h; 22h;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 13h40; 15h50; 18h; 19h30; 20h10; 21h;

UCI Sumaúma Park Shopping – 13h20; 13h50; 15h30; 16h; 20h20; 22h; 22h30;

Shopping Grande Circular, Centerplex – 00h001;

Crô em Família

Já famoso, bombado e dono da própria escola de etiqueta e finesse, Crô se vê, no entanto, sozinho e sem família | Autor: Reprodução





Entre as estreias da semana, os cinéfilos também podem optar por um pouco de humor com o lançamento do filme ‘Crô em Família’. O personagem, que criou vida em uma novela da Rede Globo de televisão, chega aos cinemas com o lançamento do 2º filme sobre o cômico, Crô.

Na história contada, já famoso, bombado e dono da própria escola de etiqueta e finesse, Crô se vê, no entanto, sozinho e sem família.

Carente e vulnerável, acaba ficando à mercê de supostos parentes, cujas intenções não parecem ser das melhores. Ao lado das inseparáveis Geni, Magda e Jurema, mas sempre desviando do veneno da pérfida colunista Carlota Valdez, Crô embarca em uma aventura repleta de pinta para descobrir a sua verdadeira família.

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 15h50; 16h20; 17h10; 18h; 20h10; 21h40; 22h20;

Shopping Manaus Plazza, Cinépolis – 14h; 15h45; 16h; 17h45; 20h; 22h10;

Shopping Milleniun, Cinépolis – 14h; 14h30; 16h; 16h45; 19h; 21h15;

Manauara Shopping, Playarte – 13h; 15h10; 17h20; 19h30; 21h40;

Studio 5, Cinemark – 13h13; 15h45; 18h15; 20h30;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 13h; 15h20; 17h20; 19h20; 21h30;

Alfa

‘Alfa’ conta a história de um jovem que após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, se vê sozinho em uma tribo e precisa sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar o caminho de casa | Autor: Reprodução





Produzido pelos consolidados estúdios da Columbia Pictures, ‘Alfa’ conta a história de um jovem que após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, se vê sozinho em uma tribo e precisa sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o animal. O jovem cuida dele e os dois começam uma relação de amizade.

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 15h10; 16h; 19h; 20h20;

Milleniun Shopping, Cinépolis – 13h15; 15h45; 17h45; 20h; 22h15;

Shopping Manaus Plaza, Cinépolis – 15h10; 17h30; 20h; 22h30;

Studio 5, Cinemark – 16h40; 21h20;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 15h; 17h10; 19h20;





