Esquenta para o Baile Funk das Medicinas nesta sexta no All Night Pub

O esquenta para o Baile Funk das medicinas acontece no All Night Pub | Foto: Divulgação

Manaus - O feriado do Dia da Independência (7) em Manaus vai contar com o esquenta oficial para o Baile Funk das Medicinas, que acontece no All Night Pub (Avenida Efigênio Salles, 2085 – Aleixo).

A partir das 22h, os shows ficam por conta de John Veiga, no sertanejo, e o DJ Ítalo Rodrigues, da cena eletrônica.



Os ingressos para a festa já estão sendo vendidos no aplicativo da casa de shows, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS, e custam R$30 (promocional feminino) e R$ 40 (promocional masculino). O casal que entrar junto paga R$ 60 (combo promocional homem + mulher).

Segundo Hans Young, da Arrecad Universitário, empresa responsável pela produção, a ideia é consolidar cada vez mais a marca do evento, sempre ligando a grandes nomes da cena do Funk nacional.

“Pensamos em criar algo que preenchesse o setor de entretenimento aos universitários. Manaus até então não tinha algo direcionado para esta parcela da população, e nós chegamos para preencher esse espaço”, explica.



Baile Funk das Medicinas

Os acadêmicos de Medicina das universidades Ufam, UEA, Nilton Lins e Fametro juntaram-se à Arrecad Produções para realizar o terceiro grande Baile das Medicinas, no dia 21 de setembro, na piscina do Tropical Hotel Eco Resort (Avenida Coronel Teixeira - Ponta Negra).

A partir das 20h o público curtirá os shows de João Victor & Rodrigo, Kadu Almeida, Jhon Veiga, os Djs Daniel Barreto e Ítalo Rodrigues, além da atração nacional que é a mais esperada, o MC WM.

Os ingressos já estão à venda para os setores de pista (R$ 30– meia entrada) e Área Vip Open Bar (R$ 100 – meia entrada), e podem ser encomendados com alunos das turmas:



Med29 da Nilton Lins 99358-4051

Med01 da Fametro 99170-8622

Med96 da Ufam 99315-8925,

Med100 da UFAM 98122-0989

Med31 da UEA 99145-9210

Med32 também da UEA 99483-9939

Quem preferir, pode garantir ainda na loja A&D Wear, no 2º piso do Shopping Ponta Negra, das 10h às 22h.



Serviço: Esquenta oficial do baile funk das medicinas

QUANDO: sexta-feira, 7 de setembro

ONDE: All Night Pub (Avenida Efigênio Salles, 2085 - Aleixo)

QUANTO: R$ 30 Pista Promocional Feminino / R$ 40Pista Promocional Masculino / R$ 60 Combro Promocional Homem + Mulher