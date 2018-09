Alemães realizam festival de música na Amazônia

Manaus – Com a proposta de chamar a atenção para o valor imensurável da preservação da Amazônia, o coletivo “O MATO” produz na região tupinambarana uma das experiências mais undergrounds a serem vividas no Amazonas, o “The O MATO – Experience”. Um festival de música eletrônica com duração de 10 dias, realizado em uma península particular, chamada “Cheiro do Mato”, subindo 200 km pelo rio ao nordeste de Manaus, nas profundezas da floresta tropical brasileira. O acesso ao local, feito apenas de barco, reserva aos convidados um profundo mergulho nas causas ambientais.

Um festival de música eletrônica com duração de 10 dias, realizado em uma península particular, chamada “Cheiro do Mato”, subindo 200 km pelo rio ao nordeste de Manaus, nas profundezas da floresta tropical brasileira | Autor: Reprodução

O MATO é um coletivo alemão / brasileiro criado com a missão de estabelecer uma plataforma para valores naturais e culturais a serem trocados dentro de uma comunidade global, no Parque de Conservação Ambiental, Anavilhanas, interior do Amazonas. O objetivo do coletivo é comunicar questões ambientais e socioculturais em harmonia com o desejo de um estilo de vida alternativo, contemplativo e aventureiro. Todo esse experimento, embalado por muita música eletrônica.

Parque de Conservação Ambiental, Anavilhanas, interior do Amazonas | Foto: Reprodução





Pelo segundo ano consecutivo, a equipe realiza o projeto "The O MATO - Experience", uma nova forma de encontro social que incorpora viagens de aventura, festas ao ar livre e tradições indígenas em meio à floresta tropical brasileira. Somando 10 dias de atividades entre música, conhecimento e vivências, a segunda edição do festival é realizada do dia 4 a 14 de setembro.

O evento trabalha promovendo a consciência ambiental, oferecendo oficinas locais e explorações da natureza, despertando nos participantes a responsabilidade de proteger e conservar a maior área verde natural do mundo. Entre o público, quase nenhum brasileiro presente. A festa de produção totalmente alemã, concentra em sua maior parte, chegados da Alemanha e Estados Unidos da América (EUA).

A festa de produção totalmente alemã, concentra em sua maior parte, chegados da Alemanha e Estados Unidos da América (EUA) | Foto: Reprodução

Em Manaus o Dj e produtor musical Cezar Dantas é uma das atrações convidadas para compor o line up do festival, e ao EM TEMPO fala sobre a importância do evento na região.



“O aprimoramento de intercâmbios culturais está sendo realizado em uma série de eventos na Alemanha, no Brasil e em outros países ao redor do mundo. Por este meio pretendemos promover a tolerância e compreensão com base em um interesse comum: música e cultura. A Amazônia está ‘gritando’ por ajuda e preservação, e tem gente de outros continentes ouvindo esse pedido, dando atenção a imensa importância da nossa região. Isso não pode passar em branco”, declara o produtor – Cezar Dantas, um dos maiores nomes da música eletrônica local.

A dinâmica de vivência na unidade de preservação onde acontece o festival, é simples: guias nativos, alimentos domésticos e pequenos grupos com o único propósito de preservação natural. A equipe local, os produtos regionais e os materiais reciclados são a essência de um tratamento sustentável com a economia e a natureza da área. Além disso, a “O MATO” está trabalhando ativamente como um operador turístico ecologicamente correto na região do Rio Negro. Usando o local do festival “Cheiro do Mato” como base para cruzeiros fluviais, expedições e safáris noturnos.

A proposta da produção é estabelecer a harmonia da música underground, festas ao ar livre e experiências emocionantes às tradições indígenas | Foto: Reprodução





A proposta da produção é estabelecer a harmonia da música underground, festas ao ar livre e experiências emocionantes às tradições indígenas por meio de atividades de pesca, canoagem, camping e wakeboard, que evocam uma experiência única em um cenário de densa floresta tropical com praias de areia branca e águas negras. Das 24 horas no dia, 12 são de música eletrônica em sintonia com o ambiente, e as outras 12 são distribuídas em inúmeras oficinas criativas, de vivência e conscientização.

Estrutura

Como o festival acontece em um ambiente absolutamente isolado, as capacidades técnicas e naturais são restritas. É por isso que os ingressos para o “O MATO – Experience” são estritamente limitados. O ticket para acesso à experiência inclui transporte para o festival, acomodação em redes, 3 refeições por dia e água potável.

Entre o público, quase nenhum brasileiro presente | Foto: Reprodução

O público é acomodado em redes atadas em um navio tradicional da Amazônia junto com membros da equipe. Para o café da manhã e almoço, comida brasileira fresca será servida no restaurante “O MAJU”. À noite, é possível comprar o jantar de fornecedores de comida de rua cooperativa com seus vales de refeição.

O público é acomodado em redes atadas em um navio tradicional da Amazônia | Foto: Reprodução

Leia também:



Dj Alok é atração na sexta edição da 'Pump Black Party' em Manaus

Passo a Paço 2018 registra recorde de público em Manaus

Gloria Groove 'incendeia' público durante show em Manaus