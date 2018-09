Projeto levará teatro à zona rural de Manaus

Manaus - Com a proposta de chegar a lugares onde há um distanciamento do movimento artístico-cultural, sem acesso ao que é produzido no mercado cultural de Manaus, o projeto de artes cênicas ‘O Cavaleiro da Armadura de Sol’, dá início nos dias 8 e 9 de setembro a um ciclo de apresentações do espetáculo em comunidades ribeirinhas e rurais de Manaus. A circulação teatral é um incentivo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscut), por meio do Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017.

Realizada pela Associação ArtBrasil, a peça em destaque levará à população com menos condições de acesso a produções culturais, um espetáculo teatral que traz em sua história um profundo diálogo sobre a necessidade do autoconhecimento. Produzido por Tércio Silva e dirigido por Ana Cláudia Motta, o espetáculo é aberto para todos os públicos e a linguagem bem humorada promete ao público uma interessante reflexão.

De acordo com Ana Cláudia Motta, a peça é uma leitura psicológica sobre a necessidade do ser humano em construir personagens para lidar com as expectativas sociais alheias, e a importância de identificar essa ‘armadura’ para, enfim, se despir dela e viver com fidelidade à própria essência.

A peça conta com três atores em cena | Foto: Divulgação

Leia também: Crise financeira vira tema de palestra motivacional bem humorada

A proposta de auto identificação acontece por meio de uma fábula, que conta a história de um cavaleiro preso a própria armadura, que já usa há tanto tempo, que pensa fazer parte do próprio corpo. A profunda identificação com a armadura faz o homem, de carne e osso, começar a ter problemas relacionados a sentimentos de pertencimento social. No conto, o cavaleiro encontra um mago que o incentiva ao caminho do autoconhecimento como ferramenta de resolução aos problemas que vêm enfrentando.

“O espetáculo fala das máscaras sociais que construímos na nossa vida, muitas vezes para sermos bem aceitos pelos outros, no trabalho, na família, com os colegas. A ‘Armadura de Sol’ significa na história, a máscara que o cavaleiro construiu para manter sua posição no meio em que vivia, mas perdeu tanto tempo encenando uma coisa que não era, que no final acabou perdendo-se de si mesmo, não sabendo mais quem ele era”, explica Ana Cláudia.

Ainda segundo a diretora da montagem, a primeira fase do projeto contempla seis comunidades, mas a equipe se prepara para alcançar nas próximas semanas mais quatro localidades.

O espetáculo contempla na primeira fase, seis comunidades rurais de Manaus | Foto: Divulgação

Confira a lista de comunidades e os horários

8 de Setembro

10h: Comunidade Nossa Senhora de Fátima

14h: Comunidade Abelha

17h: Comunidade Livramento

9 de Setembro

10h: Comunidade Ebenézer

14h: Comunidade Julião

17h: Comunidade São Sebastião

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Grande Sertão: Veredas – é apresentado em Manaus

Comédia com Juliana Knust e Cássio Reis sacode o Teatro Amazonas