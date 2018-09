Longa-metragem ‘Máscara Vermelha’ estreia neste sábado em Manaus

Manaus - Por trás de uma “máscara vermelha” está um homem que busca fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o foco central da trama do primeiro longa-metragem do diretor amazonense Lucas Simões, que terá lançamento em Manaus no próximo dia 8 de setembro, no Cine Teatro Guarany (acesso pelo Palácio Rio Negro), na avenida Sete de Setembro, Centro. A entrada é gratuita.

A produção independente e sem orçamento impressiona pela qualidade técnica e estética empregada na produção. O filme foi rodado em Manaus em agosto de 2017, tendo as ruas de Manaus como locações principais. “Optei por ser o diretor, produtor e roteirista, para ter o controle sobre os processos de produção e criação, apesar de o filme ser um encontro do pensamento artístico de todos os profissionais envolvidos na equipe”, pontua.

Segundo Lucas, o roteiro foi criado há alguns anos e sofreu alterações durante esse processo. “Máscara Vermelha é um longa-metragem de ficção que retrata temas como a violência. Vamos discutir esse tema através de um homem que busca fazer justiça com as próprias mãos, e que acaba sendo visto por alguns como bandido e por outros como herói”, ressalta o diretor.

No elenco estão os atores Lucas Rondon, Mirella Bezerra, Arthur Bulcão, Dyk Cardoso, Deborah Haven e Luiz Vitalli. “A minha experiência no processo de construção deste filme foi algo desafiador, inicialmente por ter que interpretar um personagem mais velho do que eu, que passa por situações bem distantes da minha realidade. Então ter que entender tudo isso e, trazer para esse âmbito da ficção, foi algo muito intenso e instigante. No entanto, todas essas dificuldades me trouxeram um amadurecimento profissional. Foi um processo de entrega e descarga emocional para alcançar certas intensões propostas pela direção“, disse Lucas Rondon, ator que dá vida ao personagem protagonista do filme.

“Esse é o meu segundo trabalho com o Lucas Simões. Eu me identifiquei muito com o processo dele, principalmente pela sua dedicação e profissionalismo. Durante o processo de construção do filme ele sempre chegava com propostas pautadas em técnicas e isso facilitava muito o processo no set. Estamos falando de um diretor muito rígido, que busca a perfeição, no entanto, que está sempre aberto para ouvir e trocar”, finaliza Rondon.

Cartaz do filme 'Máscara Vermelha' | Foto: Divulgação

Serviço

Estreia do filme Máscara Vermelha

Quando: 8 de setembro às 18h30

Onde: Cine Teatro Guarany – Vila Ninita – Avenida Sete de Setembro, Centro (Acesso pelo Palácio Rio Negro)

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 60 minutos

Entrada gratuita