Opções culturais e de lazer agitam Manaus no feriado prolongado

Manaus – O mês de setembro chegou e com ele altas temperaturas por conta do verão amazônico, além do feriado prolongado. A mistura é a perfeita condição para se programar junto aos amigos e a família, e aproveitar os roteiros de lazer elencados pela agenda cultural do EM TEMPO, neste final de semana.

Circo

O Ramito Circo iniciou suas atividades em Manaus na última terça-feira (4), véspera do feriado, com muitas novidades. A trupe retorna a Manaus com as principais atrações do mundo mágico do circo. No picadeiro a participação dos principais super-heróis, como Homem de Ferro, Hulk e Homem Aranha, além da sua estrutura totalmente repaginada para receber o público.

Com mais de 30 integrantes, entre artistas, técnicos e pessoal de apoio, o circo brasileiro descendente do tradicional Broadway esteve em Parintins e volta ao Shopping Manaus ViaNorte, na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, Zona Norte, onde realizou temporada de sucesso em 2017.

As sessões acontecem de segunda a sexta, sempre nos horários das 20h30. Aos sábados às 18h e 20h30h e nos domingos e feriados às 15h30, 18h e 20h30h. Os ingressos custam de segunda a sexta, R$20 (inteira) e R$ 10 (meia). No sábado, domingo e feriado R$30 e R$ 15. Crianças até 12 anos, idosos acima de 60 anos e estudante com carteirinha pagam meia-entrada.

Cinema

As estreias dos cinemas que abrem o mês de setembro chegam contemplando os amantes do gênero 'terror', com grandes produções que prometem momentos de tensão e medo aos cinéfilos apaixonados por obras que dão calafrios.

O diretor japonês James Wan, conhecido pela produção de ‘horror movies’ é quem assina o filme | Foto: Reprodução





O diretor japonês James Wan, conhecido pela produção de ‘horror movies’ é quem assina o filme que lidera os lançamentos de setembro. O filme ‘A Freira’ é uma montagem esperada por fãs do cenário desde que foi anunciada a produção audiovisual. Nesta quinta-feira (6), ele chega com a promessa de lotar as salas de cinemas durante o feriado prolongado.

Na lista de estreias também entram produções nacionais, além de muita ficção e aventura.

Confira a programação completa no link.

Música eletrônica

O feriado de 7 de setembro também reserva excelentes opções para quem quer unir o prazer de estar de folga ao lazer de curtir uma boa música eletrônica para embalar as atividades do dia.

Os ingressos serão vendidos na bilheteria do evento e custam R$70 em valor único | Foto: Reprodução





A festa ‘SunDreams’ acontece das 22h desta quinta-feira (6) às 18h de sexta-feira (7), no Sítio do Igor, localizado no ramal da Praia Dourada, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade.

O local reserva paisagens paradisíacas com praia de areia branca, águas mornas e negras, e um line up que conta com três produtores musicais e DJ’s estrangeiros, dois deles são israelenses e um italiano.

Os ingressos serão vendidos na bilheteria do evento e custam R$70 em valor único. A entrada para menores de idade e é estritamente proibida e é necessária a apresentação de documento de identidade para acesso ao evento.

Confira a programação no link .

Flutuante

No verão amazônico, Manaus ganha mais um flutuante para lazer. Opção de diversão durante a temporada de altas temperaturas, o flutuante Maloca Amazônia entra para o roteiro de programas com belezas naturais.

Reinaugurado nesta quarta-feira (5), em novo endereço. O local fica no Porto do São Raimundo e oferece estacionamento gratuito aos clientes. Em novo ambiente, o flutuante, que esteve fechado por dois anos, passará a funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, de 7h às 20h. O voucher de entrada custa R$ 15 e os pequenos não pagam.

Além de proporcionar uma vista incrível para a ponte Rio Negro, o local traz novidades como a ‘área kids’, que é direcionada especialmente ao público infantil, com pula-pula, piscina de bolinhas, recreação e pintura com apoio de monitores.

Pôr do Sol

Outra opção para unir os dias de feriado prolongado à necessidade de matar o calor durante o verão amazônico, é o flutuante Abaré Sup and Food, que durante todo o mês de setembro oferece ao público um sofisticado line up musical em contemplação à paradisíaca imagem do pôr do sol que pode ser vista do flutuante.

A noite promete o melhor da música eletrônica em variado gêneros como, soul full house, house music, indie dance e deep house | Foto: Reprodução

Oferecendo um extenso cardápio de comidas e bebidas, o flutuante tem espaço para quase 500 pessoas e vem se consolidando na cidade como um verdadeiro floating club.



O Abaré Sup and Food dá início as atividades a partir das 8h, mas a programação musical para acompanhar o descer avermelhado do sol na região começa às 17h e vai até meia noite. No line up estão os Dj’s amazonenses, Alonso, Marzzitelli e Madame C.

A noite promete o melhor da música eletrônica em variado gêneros como, soul full house, house music, indie dance e deep house. O acesso ao local custa R$5 por meio do translado realizado por um barquinho.

Legado Musical

Nesta sexta-feira, 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, o Sindicato BBQ-Drinks vai receber dois grandes especiais: o maior especial do norte da Legião Urbana com Márcio Tinôco e Banda Black Cold e especial Cazuza que será interpretado por Eraldo Bandeira e banda.

Márcio Tinôco e a Black Cold sobem ao palco para o especial Renato Russo Imortal | Foto: Reprodução

O Sindicato vai abrir a partir das 18h, o especial em homenagem ao cantor Cazuza será às 22h e a partir de 00h30 Márcio Tinôco e a Black Cold sobem ao palco para o especial Renato Russo Imortal.

