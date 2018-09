Tribunal de Justiça do Amazonas suspende a realização do 33º Fecani

Manaus - As atividades musicais e culturais do 33º Festival da Canção de Itacoatica (Fecani), foram definitivamente suspensas após liminar judicial concedida ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM). A notificação foi emitida logo após o início do festival, realizado na noite da última quarta-feira (5). De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), a documentação prévia exigida para a realização do evento não foi entregue no prazo legal. O Fecani ocorreria até este sábado (8).

Na decisão, o magistrado Rafael Rocha, da 3ª Vara do Tribunal de Itacoatiara, levou em conta um relatório gerado após uma vistoria do Corpo de Bombeiros realizada em maio deste ano. No documento, foram relatadas diversas irregularidades, entre elas a mais grave é a não existência de Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Em um dos trechos da decisão, o juiz ressalta que "o eventual transtorno causado pela suspensão do evento na sua iminência é certamente menor que os danos que podem advir da sua realização sem as cautelas necessárias". Rocha afirma ainda que, além do Fecani, estão proibidos outros eventos no local até que sejam tomadas as medidas de segurança para expedição do AVCB.

Em caso de descumprimento da decisão, a multa de diária estipulada pelo magistrado é de R$ 200 mil. Atualmente, o Centro de Eventos Juracema de Holanda possui capacidade para 50 mil pessoas. Mesmo após o anúncio da decisão, o público permaneceu no local.

Entre os dias 5 e 8, o Fecani teria shows de artistas nacionais como Jorge Aragão, Revelação e Frejat. Na noite desta quarta (5), a dupla Maiara & Maraísa ainda se apresentaram, após medida judicial tomada pela coordenação do evento.

No início da tarde desta quinta-feira (6), o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) emitiu por meio de nota publicada na rede social do órgão, um texto explicativo dialogando oficialmente sobre a suspensão do festival em 2018.

Na nota, fica especificado que no dia da abertura do Fecani (5 de setembro), o MPE aguardou até às 18h a apresentação do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros solicitado e, como este não foi apresentado, ingressou, por volta das 19h15 com pedido no Plantão Judicial requerendo a suspensão do evento por motivos de segurança.

“O Tribunal de Justiça do Amazonas esclarece, por meio de nota, que atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado, o Juízo da 3a. Vara da Comarca de Itacoatiara prolatou decisão no sentido de suspender a 33a edição do Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) uma vez que a Prefeitura do Município não atendeu às recomendações de segurança do Corpo de Bombeiros para a realização de grandes eventos”, informa a nota oficial.

O Em Tempo entrou em contato com o produtor do Fecani – Rogério Pimenta – para ter um posicionamento sobre a decisão judicial. Por telefone Rogério informou que o colegiado do festival continua acatando a notificação da Justiça, mas desde o início da manhã desta quinta-feira (6) trabalha junto à Prefeitura de Itacoatiara e o Corpo de Bombeiros do município para emitir o documento de segurança solicitado pelo Ministério Público para a realização do evento.

“Nós acatamos ainda na noite de quarta-feira (5) a liminar judicial, mas desde as primeiras horas de hoje (6) a equipe de produção da festa está junto à prefeitura da cidade e o Corpo de Bombeiros trabalhando para a elaboração do documento de segurança que estabelece as perfeitas condições de estrutura do Fecani para o acontecimento do festival. A ideia é que até o final do dia nós consigamos reverter essa situação legalmente. Caso contrário, emitiremos uma nota destacando oficialmente a suspensão da 33ª edição do evento”, informou Rogério Pimenta.

Ainda segundo Rogério, a estrutura do - Festival da Canção de Itacoatiara - continua totalmente montada na intenção de dar continuidade a programação da festa.

