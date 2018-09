A Grande Família lança projeto social junto a Beija-Flor de Nilópolis

Manaus - Crianças e adolescentes de 05 a 17 anos de idade, moradoras da Zona Leste de Manaus, terão a oportunidade de aprender o passo a passo de como se tornar um mestre-sala, porta-bandeira, passista ou percussionista por meio do projeto “O Sonho do Ganho”, que está sendo implementado pela Escola de Samba A Grande Família, a partir do dia 8 de setembro.

O projeto é inspirado em uma iniciativa desenvolvida há 13 anos no GRES Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro: “O Sonho do Beija-Flor”, que atualmente tem à frente a porta-bandeira Selminha Sorriso.

“Eu fui procurada pelo Murilo Rayol, que este ano é o homenageado da A Grande Família. Ele disse que tinha a vontade de levar o nosso projeto para a comunidade e se eu topava ser uma das professoras. Topei na hora. É a oportunidade de ter um pedacinho da Beija-Flor em Manaus por meio de um projeto social tão lindo e que tem feito a diferença na vida das nossas crianças e jovens da Baixada Fluminense”, afirmou Selminha.

Além dela, o seu par no Carnaval, o Mestre-Sala Claudinho e o Mestre de Bateria Rodney, além de passistas masculinos e femininos, estarão uma vez por mês na capital amazonense para ensinar as crianças e jovens da comunidade da ‘A Grande Família’, além de trocar experiências com os casais, ritmistas e passistas da agremiação. As aulas acontecerão todos os sábados e acontecerão com a monitoria de integrantes da própria escola.

O lançamento oficial do projeto ‘Sonho do Galo’ acontece com uma aula inaugural no dia 8 de setembro, às 9h, na quadra da A Grande Família, localizada na Rua Careiro, s/n, bairro São José Operário I. As atividades acontecerão sempre aos sábados, divididos nos seguintes horários: 09h às 12h - Técnicas do bailado do casal Mestre-sala e Porta-bandeira; 14h às 16h – Técnicas de Passista; 16h às 18h – Técnicas de Percussão.

De acordo com o vice-presidente Leonardo Fierro, esta é a oportunidade de despertar a disciplina e a cidadania entre os jovens da comunidade, por meio do projeto social.

“Em 32 anos de história, sempre sonhamos em poder desenvolver um projeto social que beneficiasse as crianças e jovens. Alguma atividade que pudesse ocupar o tempo livre, de forma a tirá-los da ociosidade e, consequentemente, das más influências. Com a presença do Murilo Rayol em nossa escola, finalmente conseguimos tirar essa ideia do papel e hoje temos o 'Sonho do Galo', associado a um projeto vitorioso da Beija-Flor”, declarou o vice-presidente.

As crianças receberão uniforme e lanche totalmente gratuitos. Para participar, é necessário que estejam regularmente matriculadas na rede de ensino, frequentando as aulas e que apresentem boas notas. Não pode haver queixas dos pais ou responsáveis acerca do seu comportamento não só escolar, mas também no dia a dia.

As matrículas podem ser feitas às quartas e sextas, de 19h às 20h, na quadra da A Grande Família, localizada da Rua Careiro, s/n, São José I. No ato da matrícula é necessária a apresentação de original e cópia dos documentos: RG, Comprovante de Residência, Declaração Escolar atestando que o aluno está regularmente matriculado, boletim escolar recente e duas fotos 3x4.

A formatura do projeto acontecerá na quadra da A Grande Família, uma semana antes do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval de Manaus.

Leia mais:

Projeto levará teatro a Zona Rural de Manaus

Mais de 5 mil pessoas prestigiam desfile cívico em sambódromo