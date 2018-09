Agência Send Casting seleciona talentos em Manaus

Manaus - A Send Casting realizará no dia 15 de setembro, um seletiva em busca de novos rostos para comerciais de TV, desfiles, novelas e campanhas fotográficas para o Amazonas e outros estados do Brasil.

A seletiva acontecerá na Digital Publicidade, localizada na rua Estrela Sírius, n°9, no Conjunto Morada do Sol – bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul da capital do Amazonas.

Durante a seletiva, também serão disponibilizadas 80 bolsas de estudo entre parciais e integrais para a turma 2 do projeto ‘Send Class’, que prepara modelos, atores, figurantes e influenciadores digitais para o mercado de trabalho, oferecendo aulas de passarela, interpretação para TV, e mídia digital.

No dia da seletiva, os participantes do sexo masculino deveram estar trajando vestimenta na cor preta, evitando estampas chamativas. E para as meninas, maquiagem leve e salto alto (opcional). A seleção acontecerá em estúdio, e serão feitas fotos dos participantes para avaliação final.

Para se inscrever e garantir vaga no processo seletivo, basta enviar o nome completo do participante para o número de WhatsApp (92) 98117-6316, foto de rosto e comparecer no horário, conforme a seguinte classificação de faixas etárias: 10h (0 a 12 anos), 15h (13 a 18 anos) 17h (18 a 80 anos).

Para mais informações, acesse o Instagram @sendcasting, ou contato pelo número (92) 99114-3998.

No dia da seletiva, os participantes do sexo masculino deveram estar trajando vestimenta na cor preta, evitando estampas chamativas. E para as meninas, maquiagem leve e salto alto (opcional) | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto levará teatro à zona rural de Manaus

Comédia romântica com Juliana Knut e Cássio Reis no Teatro Amazonas