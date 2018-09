Peruano, ex-vocalista do Cavaleiros do Forró, faz show no Axerito Bar

O cantor Peruano, que esteve seis anos à frente da banda Cavaleiros do Forró, dá o pontapé inicial de sua carreira solo em um show especial no Axerito Bar (Rua Tirza Carvalho, 40, Adrianópolis), na próxima quarta-feira (12).

Celebridade entre os fãs de forró estilizado, Peruano, cujo nome de batismo é Israel Barbosa, teve a tarefa de modernizar a banda Cavaleiros do Forró após a saída dos vocalistas originais. Com o dever cumprido, partiu em carreira solo, no início de julho.

“Estou muito animado com todos os shows que vem por aí e com a certeza de entregar o melhor de mim ao público”, disse o cantor.

O show no Axerito Bar inicia às 20h30, com pré-show de Xandinho, vocalista da banda Balanço da Sanfona. Peruano sobe ao palco para apresentar sucessos como “Gelo na Balada”, “Vai correndo atrás”, “Dor de cotovelo” e “Roça-roça”, além de suas músicas atuais de trabalho “Garçonete” e “Dia Nacional da Saudade”.

Durante o show, Peruano terá a participação especial de Márcio Cigano e João Victor. Para encerrar a noite com astral alto, o Axerito traz a banda Meu Xodó.

O couvert da noite será de R$ 30 e não haverá vendas antecipadas.

Serviço

O que: Peruano no Axerito Bar, com pré show de Xandinho do Balanço da Sanfona e encerramento da banda Meu Xodó. Participações especiais de Márcio Cigano e João Victor.

Quando: Quarta-feira (12/09), a partir das 20h30

Onde: Axerito Bar: Rua Tirza Carvalho, 40, Adrianópolis

Informações: 92 99201-1818

*Com informações da assessoria