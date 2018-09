Zé Ramalho comemora 40 anos de carreira com show em Manaus

Manaus - O paraibano Zé Ramalho considerado um dos grandes nomes da MPB evita holofotes para comemorar os 40 anos de carreira, cuja a turnê chega a Manaus, dia 28 de setembro, a partir das 21h, no Copacabana.

O repertório vai passear por canções que marcaram a trajetória e se baseia na vasta discografia do músico e das músicas eternizadas em trilhas sonoras de novelas.

Aos 68 anos, o cantor e compositor se mantém recluso e decidiu ficar de fora da turnê comemorativa de 20 anos do álbum O Grande Encontro (1996), celebrado com longa turnê pelos contemporâneos Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo.

Conhecido pelo timbre grave, Zé Ramalho conseguiu criar um estilo próprio misturando folk, rock, psicodelia e elementos da música nordestina. De 2008 a 2012 lançou discos na série Zé Ramalho Canta e homenageou seus ídolos com tributos a Raul Seixas (2001), Bod Dylan (2008), Luiz Gonzaga (2009), Jackson do Pandeiro (2010) e Beatles (2011).

As comemorações de quatro décadas de carreira tiveram início com o lançamento da caixa Zé Ramalho Voz e Violão - 40 Anos de Música (2016), composta por três CDs e um DVD em parceria com o produtor Marcelo Fróes e o selo Discobertas.

O projeto é formado por um disco acústico com 22 regravações, um álbum de inéditas gravado em 1996 no estúdio de Robertinho de Recife e um DVD com making of das gravações em estúdio.

“Sempre componho no violão e voltei aos acordes originais das músicas para este trabalho. Assim começo as comemorações desses 40 anos. Ao todo são 27 discos e espero ter uns 30 para fazer”, disse o músico nascido em Brejo do Cruz, interior da Paraíba, ao divulgar o box nas redes sociais.

No palco, Zé é acompanhado pela Banda Z, formada pelos músicos Chico Guedes (contrabaixo), Zé Gomes (percussão), Vladmir Oliveira (teclados), Edu Constant (bateria) e Toti Cavalcanti (sopros).

O artista promete emocionar o público com as faixas Chão de Giz, Beira-Mar, Eternas Ondas, Garoto de Aluguel, Vila do Sossego, Banquete de Signos, Táxi Lunar, Entre a Serpente e Sinônimos. Além de Trem das sete e Medo da chuva, de Raul Seixas.

Serviço

Zé Ramalho em Manaus

Quando: sexta-feira (29), às 21h

Onde: Copacabana – Avenida do Turismo

Ingressos: Pista: R$ 55 / Front Stage: R$ 95 / Camarote (por pessoa): R$ 155.

Informações: (92) 3303-0100

*Com informações da assessoria

