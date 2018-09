Manaus - Com o tema ‘Eu só quero é ser feliz’ a Escola de Samba A Grande Família, realiza, neste sábado (8), sua 1ª eliminatória para a escolha do Samba-Enredo 2019, que vai embalar a homenagem ao empresário Murilo Rayol. A festa acontece a partir das 22h, na quadra da escola, localizada na Rua Careiro S/N, São José Operário I, com o show do grupo Pagodão da ZL.

Além da disputa de nove composições, confirmaram presença o casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira nº 1 do Brasil, Claudinho e Selminha Sorriso, além do Mestre de Bateria Rodney, todos da escola de samba carioca Beija – Flor de Nilópolis. Eles estarão em Manaus para o lançamento e aula inaugural do projeto Sonho do Galo, que acontece também no sábado, às 10h.

Ao todo serão duas eliminatórias. A final acontece no dia 22 de setembro, quando todos conhecerão o samba da Escola para o carnaval 2019.

Serviço

O Quê: A Grande Família realiza 1ª eliminatória do Samba Enredo neste sábado

Quando: 8 de setembro, a partir das 22h

Quanto: Pista R$ 5,00/ Camarote Vip R$ 40,00 (por pessoa)/ Mesa Front Stage R$ 80,00 (4 Pessoas)/ Camarote para 15 pessoas R$ 500,00

Mais informações pelo contato: (92) 99446 – 4599

