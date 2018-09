Conheça os candidatos ao título de Mister Amazonas Universo 2018

Manaus - Apresentados os candidatos ao Mister Amazonas Universo 2018. Na oportunidade os rapazes posaram para fotos exclusivas na piscina do Hotel Blue Tree. O concurso conta com a coordenação regional de Lucius Gonçalves; produção de Mairkon Castro e Jarllys Rodrigues; e fotografia de Clisman Lima e Alexandre Vieira. Os meninos pousaram com traje de banho, mostrando que atributos um Mister precisa ter para ser o escolhido.

O evento oficial de apresentação dos candidatos aconteceu no último sábado (1º), no Blue Tree, localizado no bairro Adrianópolis. Na oportunidade misses adultas e teens estiveram presentes, além dos patrocinadores e parceiros.

Para Lucius Gonçalves, essa é a maneira mais democrática de apresentar um concurso de beleza para a sociedade. Mostrando os candidatos que estão concorrendo ao cargo.

"Nós guardamos esses meninos a sete chaves para que ninguém soubesse, quem eram esses rostos. E que somente nesse evento fossem apresentados, e assim aconteceu. Agora é você aguardar para saber quem é o ganhador que vai levar o título de Mister Amazonas Universo", disse.

Paulo Siqueira, Matheus Reis, Thiago Lins, William Borges e João Pedro são alguns dos nomes que concorrem ao título este ano. Para saber a lista completa dos candidatos basta acessar @misteramazonasuniverso no Instagram.



*Com informações da assessoria