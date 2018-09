Morando em Manaus há 37 anos, ex-militar carioca homenageia o Amazonas

Os poemas do militar não falam apenas sobre o estado: municípios como Anamã, Parintins e mais 53 ouras cidades foram homenageadas pela caneta de Da Silva | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Manaus - "O coronel (Jorge) Teixeira disse uma vez que lamentava a Deus não ter nascido no Amazonas, mas agradecia a Deus porque tinha a chance de viver nessa terra. É assim que eu me sinto hoje", diz o militar da reserva Francisco da Silva, de 80 anos. Conhecido como "Da Silva" - nome de guerra no Exército Brasileiro, o idoso dedica-se a escrever poemas, e, em homenagem ao dia 5 de setembro, data magna do Amazonas, escreveu mais um, onde exalta as belezas naturais do estado.

A tradição dos poemas de Francisco não é nova. Na verdade, surgiu quando o militar, que é carioca, migrou definitivamente para Manaus em 1981, quando se tornou um dos integrantes do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS). De lá até aqui, Da Silva escreveu mais de 300 poemas e reflexões, que ele guarda em cadernos pessoais.

Francisco da Silva escreveu marchinhas de carnaval e também é o autor do Hino do São Raimundo, o "Tufão da Colina" | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

" Amazonas... terra querida! Pulmão do mundo! / No Amazonas, a vida pulsa na floresta / Rios, cachoeiras, cascatas, frutos, pássaros / Formam a natureza, deixando sempre iluminada! " Francisco da Silva, Poema sobre o Amazonas

Leia também: Alemães realizam festival de música na Amazônia



"Eu sempre tive facilidade em escrever poemas, palavras, letras de músicas... Acredito que seja um dom que Deus me deu. Eu vejo uma coisa, reflito sobre ela e tenho vontade de escrever sobre isso. Eu guardo nos meus cadernos, e garanto que não são cópias. Cada palavra fui eu que escrevi", afirma o ex-militar.

Os poemas do militar que, após sua aposentadoria, também atuou como preparador físico de várias equipes de futebol do Amazonas, não falam apenas sobre o estado: municípios como Anamã, Parintins e mais 53 municípios foram homenageados pela caneta de Da Silva. Fixos, no entanto, são dois anuais: um, que homenageia o aniversário de Manaus, em 24 de outubro; e outro, celebrando a elevação do Amazonas à categoria de província, em 5 de setembro.

A tradição dos poemas surgiu quando o militar, que é carioca, migrou para Manaus em 1981 | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Vida



Francisco da Silva nasceu em 2 de maio de 1938, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Veio para Manaus pela primeira vez em 1970, para fazer o curso de Guerra na Selva, do Exército. "No Rio, a gente tem poucas áreas de mata, como a Quinta da Boa Vista e o Campo de Santana. Quando eu cheguei em Manaus, foi que eu me deparei realmente com uma selva de verdade e me encantei", conta o ex-militar.

Já em 1981, Da Silva veio de vez para Manaus - e para ficar. Ele chegou à cidade no dia 18 de janeiro daquele ano, para ser instrutor do CIGS. Em 1988, se aposentou como subtenente, mas com ordenados de segundo-tenente, e continuou escrevendo seus poemas. Após a aposentadoria, ele foi contratado por diversos clubes de futebol de Manaus como preparador físico. Passou pelo São Raimundo, pelo Nacional e pelo América. No Tufão, entretanto, foi sua passagem mais emblemática, porque lá ele compôs o Hino do São Raimundo.

" E, sobre a beleza dessa natureza / Vemos lindos prédios, tradicionais, monumentais! / Produzindo no Amazonas efeitos especiais! " Francisco da Silva, Poema sobre o Amazonas

Por sua dedicação em falar tão apaixonadamente das belezas da terra, Francisco foi homenageado, ainda na década de 1990, pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), ao ter um de seus poemas lidos na Casa, quando esta ainda funcionava na avenida Sete de Setembro, no Centro da capital. Outra homenagem recebida pelo ex-militar foi em 2015, quando recebeu da mesma CMM a Medalha Alfredo Barbosa Filho, por iniciativa dos então vereadores Ednailson Rozenha e Luís Mitoso.

Em 2015, Francisco da Silva foi homenageado na Câmara Municipal de Manaus, onde recebeu a Medalha Alfredo Barbosa Filho | Foto: Tiago Corrêa/CMM

Do alto de seus 80 anos de idade, o poeta ressalta o seu amor pela terra que o acolhe há 37 anos, quando perguntado sobre a razão de continuar escrevendo seus poemas para homenagear Manaus e o Amazonas. "Algumas pessoas que moram aqui não sabem o valor que tem essa terra. Não se encontra uma beleza como essa em lugar nenhum, e tem gente que ainda vem pra cá só para explorar. Essa terra é uma terra linda, uma terra boa de se viver".



" Povo humilde, hospitaleiro, festeiro / Que todos do Amazonas tenham de Deus: Feliz aniversário! Paz, saúde amor! / Sinceramente, deseja-lhes Da Silva / Até o dia da morte, eterno morador! " Francisco da Silva, Poema sobre o Amazonas





Edição: Isac Sharlon





Leia mais

Opções culturais e de lazer agitam Manaus no feriado prolongado

Projeto levará teatro à zona rural de Manaus