Internauta diz que Preta Gil comprou marido

Depois de surpreender a todos ao fazer uma tatuagem do rosto da mulher, Preta Gil, no braço, Rodrigo Godoy resolveu rebater as críticas de haters no Instagram. Uma internauta chegou a postar que “queria ter grana para comprar um marido” e deixou o personal trainer furioso.

“Pena que dignidade, noção, senso e outros compostos de um ser humano não vendem no mercado”, rebateu Rodrigo na rede social. Pensa que acabou por aí? O bonitão iniciou um bate-boca com outros internautas e acabou perdendo a paciência, pois a situação é realmente muito delicada. Afinal, quem gostaria?

Leia mais:

Preta Gil lança clipe-manifesto com Gal Costa