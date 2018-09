Bela Gil destaca a importância de uma alimentação saudável

Manaus - Conhecida por popularizar no Brasil o veganismo, a chef de cozinha natural Bela Gil esteve em Manaus, durante o último fim de semana, na 5ª edição do festival de artes integradas Passo a Paço. A culinarista, esteve à frente de uma barraca gastronômica que fazia jus à bandeira orgânica que Bela defende.

O espaço, que contava com degustação e comercialização de comidas preparadas sem gordura animal, foi a oportunidade de diminuir a distância e o conhecimento nutricional entre a chef e o público manauara.

Bela, que também é nutricionista, conversou com o EM TEMPO sobre a responsabilidade de ser vista como símbolo da luta que visa diminuir os impactos globais causados pelo desenfreado consumo de carne animal.



“Ser vista como referência na luta por uma alimentação mais saudável é uma honra pra mim, se pensarmos que nada disso foi programado. Eu primeiro conheci a prática da yoga e, consequentemente, minha alimentação foi mudando, ao ponto de eu entender que minha alimentação tem um papel fundamental no funcionamento correto do meu corpo e mente", destaca.

"Mesmo assim, é interessante salientar que essa luta é altamente pessoal, ou seja, cada um precisa ser responsável pela própria mudança de hábitos”, completa.

Bela Gil falou ainda sobre a importância da mudança de comportamento alimentar, além de demonstrar na prática, as saborosas possibilidades orgânicas de quem escolhe adotar o estilo de vida vegano.

Ingredientes amazônicos na mesa



Entre as delícias preparadas pela chefe de cozinha durante a feira gastronômica em Manaus estão o ‘xibé orgânico’ e o ‘brownie amazônico’. Bela Gil revelou ainda que aproveitou a passagem pelo Amazonas, para matar a saudade do cupuaçu, fruta amazônica preferida da nutricionista.

“Eu quis fazer uma homenagem aos manauaras e por isso preparei um prato típico da região, o xibé, mas com meu toque especial e por isso feito com farinha de mandioca 100% natural, plantada sem qualquer tipo de agrotóxicos, e temperado com algumas ervas da terra", disse Bela.

"Aproveitei também que estou na Amazônia para matar a saudade do cupuaçu e fiz uma geleia para acompanhar um brownie de castanha do Pará. Tudo preparado com ingredientes totalmente livres de proteína animal. É uma experiência deliciosa mas que vai muito além do paladar, é cuidar do corpo, da saúde e da mente”, explica a chefe.

Bela cozinha

Bela é apresentadora do programa Vida Mais Bela e o Bela Cozinha, sucesso de audiência do canal GNT, onde recebe celebridades, pequenos produtores e especialistas em alimentação natural.

Com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, bela estreita ainda mais a relação com o público, com o "Canal da Bela", no Youtube. Lá são abordados todos os temas ligados à vida saudável, consumo consciente, maternidade e claro, comida de verdade.

A chef de cozinha também dividiu seu conhecimento através dos livros "Bela Cozinha - As receitas", "Bela Cozinha 2" e "Bela Cozinha - Ingredientes do Brasil". Já foram mais de 300 mil exemplares vendidos no Brasil e Portugal.