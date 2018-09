Leo Dias resolve se internar em clínica para viciados em drogas

Na madrugada desta sexta-feira (7), o colunista Leo Dias e apresentador do Fofocalizando, usou seu Instagram e seu Twitter para compartilhar a decisão de se internar em uma clínica de reabilitação para viciados em drogas.

“Muita gente faz piada do meu vício e não tem ideia do quanto isso me dói. É uma luta diária. Em breve farei um novo tratamento, peço sinceramente que respeitem a minha dor”, disse o colunista no Instagram, que recebeu o apoio de seus seguidores.

Já no Twitter, ele começou falando de comentários sobre seu vício, como se fosse ligado à falta de ética. “Desculpem, mas eu trabalho muito e o destaque que as notícias que o público tem, deve-se a um enorme esforço”.

“Eu rezo do fundo do coração para quem me ataca por conta do meu vício, ou faz piadinhas, nunca passe pelo que passei e nem pela dor de sempre recomeçar. Minha terapeuta ‘culpa’ o meu trabalho, meu pai acha que é uma provação de Deus”, relata.