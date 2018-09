Cassiane faz show para multidão em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo - Uma multidão se reuniu, nesta sexta-feira (7), na Praça da Vitória, em Presidente Figueiredo, para prestigiar a segunda noite da 17ª edição da Festa do Evangélico. A cantora Cassiane, uma das atrações principais do evento, fez do público um grande coral com seus louvores pentecostais.

Antes de subir ao palco, Cassiane disse à imprensa que se sentia honrada por saber que um grande número de pessoas lhe esperava. Ela chegou ao município ainda durante a tarde do feriado, acompanhada de sua banda, e aproveitou para conhecer um pouco da cidade. “Nossa! É sempre uma felicidade estar no Amazonas. Essa é a minha primeira vez em Presidente Figueiredo. Fiquei encantada com o lugar e já profetizei muitas bençãos para essa cidade. Tenho certeza que Deus está com esse povo”, declarou.

Em seu repertório, ela relembrou canções que marcaram seus 37 anos de carreira. Ao cantar a música “Minha benção”, um dos hits mais ouvidos do ano de 2011, Cassiane fez do público um grande coral, momento em que aproveitou para determinar vitórias à população de Presidente Figueiredo. “Eu determino bênçãos de Deus para este lugar”, afirmou.

O município recebeu ao longo do feriado da independência centenas de famílias | Foto:

Durante o show, muitas pessoas se emocionaram com as palavras motivadoras da cantora. “Me emocionei bastante ouvindo a Cassiane. Os louvores dela acalentam nossos corações. Difícil conter a emoção. É gratificante vivenciar mais essa oportunidade, esse momento de adoração a Deus. A igreja evangélica está de parabéns. Está tudo lindo”, comentou a primeira dama do município, Alessandra Mendonça.

Para o vice-prefeito, Mário Abrahão, o sucesso do evento é mais uma prova de que o município está crescendo cada vez mais e ganhando visibilidade em todo o Estado. “É o segundo ano que nos empenhamos para fazer dessa festa um grande referencial em eventos de qualidade. Receber essa quantidade de pessoas no município nos deixa muito contente. Temos trabalhado para manter a cidade na rota do turismo do Amazonas”, disse.

Ainda de acordo com o vice-prefeito, às 22h, antes mesmo da principal atração se apresentar, muitos barraqueiros da praça de alimentação já tinham vendido todos os seus produtos. “São 40 famílias faturando uma renda extra. Desde o ano passado que implantamos a praça de alimentação em nossos eventos. Os barraqueiros passam por um treinamento para oferecer refeições de qualidade e um bom atendimento aos nossos visitantes. Este ano o retorno foi muito positivo”, disse.

Visitantes

A cidade de Presidente Figueiredo recebeu ao longo do feriado da independência centenas de famílias. Boa parte veio de Manaus para aproveitar o dia de folga. Outros, para prestigiar a Festa do Evangélico 2018. Somente na sexta-feira (7), foi registrada a entrada de mais de 100 ônibus no município. Cachoeiras, restaurantes e hotéis estiveram lotados de pessoas desde a quinta-feira (6)

Com informações da assessoria*

Leia mais

Servidores de Presidente Figueiredo começam a receber décimo terceiro

Presidente Figueiredo atinge meta de vacinação contra sarampo