O casamento de Anitta com Thiago Magalhães chegou ao fim

Já há alguns meses alguns colunistas vinham levantando rumores sobre um abalo no relacionamento entre a cantora Anitta e o empresário Thiago Magalhães, que estavam juntos desde o ano passado, chegando inclusive a assinar um contrato de união estável.

Mas neste sábado (8) a assessoria da cantora confirmou o fim do relacionamento, afirmando que a decisão foi tomada de comum acordo. No entanto, as especulações dão conta de que Anitta estaria chateada com mentiras contadas por Thiago.

Em novembro de 2017, quando Anitta esteve no Amazonas para realizar as gravações do clipe de 'Is That For Me', o casal chegou a realizar uma cerimônia para receber a benção de um Pajé. A celebração foi compartilhada apenas com familiares e amigos próximos e não foi divulgada.

