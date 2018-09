Anderson Freire emociona público durante show em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) - Anderson Freire é um entre poucos artistas privilegiados da música gospel brasileira por serem conhecidos tanto por suas músicas de trabalho quanto por suas composições para outros artistas. Ele é responsável por canções eternizadas nas vozes de Bruna Karla e Aline Barros, como “Advogado fiel” e “Ressuscita-me”, mas tem méritos inegáveis de sucessos interpretados por ele, como “Raridade”.

Todos esses grandes hits fizeram parte do repertório de encerramento da 17ª Festa do Evangélico, em Presidente Figueiredo, no último sábado (8).

Com postura humilde e receptiva, ele falou, antes de subir ao palco pela segunda vez no município, do sentimento gerado pelo contato com a população local.

O público se emocionou durante o show | Foto: Miquéias Lima

“É um privilégio, mas também uma responsabilidade trazer a palavra do Reino para essa cidade tão linda e tão pura. A sensação que tive quando eu cheguei aqui é de estar no meio de pessoas simples, que se importam muito mais com um abraço do que com qualquer outro bem”, declarou Anderson Freire.

O show foi o mais poderoso desta edição da festa. O público se tornou completamente harmônico ao cantar as músicas mais intimistas e também foi contagiado pela força da voz potente de Anderson nos momentos mais enérgicos da apresentação. “Inesquecível”, relatou Ingrid Moura, que teve a oportunidade de ter contato com o cantor. “Um honra conhecê-lo de perto. Grande homem de fé e cheio de unção. Por onde ele passa, suas canções impactam nossos corações e vidas”, afirmou.

Milhares de pessoas participaram do evento | Foto: Miquéias Lima

Além da qualidade musical do show de Freire, a estrutura do evento também foi elogiada pelo público presente, que acompanhou a festa com segurança e tranquilidade, sem registro de incidentes. “O evento foi bem organizado, com grande aparato. Me impressionou bastante e me motivou a voltar outras vezes. A recepção do povo de Presidente Figueiredo é algo que encanta também. São pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, a informar. É muito gratificante”, relatou o pastor Ednaldo Lima, de Manaus.

