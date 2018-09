Festival nordestino agitará o sambódromo no próximo fim de semana

Manaus - Nos próximos dias 15 e 16 de setembro, o Sambódromo de Manaus, localizado na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, será o palco do evento mais arretado da cidade. O Festival Nordestino, que acontece a partir das 17h e está em sua 4ª edição, vai reunir o melhor da cultura nordestina, com a apresentação de shows de humor e muito forró, além da vasta gastronomia que poderá ser encontrada em mais de 30 barracas de comida, food trucks e food bikes. O valor do ingresso simbólico é de R$ 5, em prol do abrigo NACER e crianças de até 2 anos não pagam entrada.

O local contará ainda com o ‘Espaço Meninada’ para que os baixinhos possam se divertir com segurança em brinquedos infláveis, touro mecânico, tiro ao alvo e pescaria. Já aqueles que pretendem comprar algum mimo, haverá um bazar com mais de 20 estandes, onde serão vendidos acessórios, joias, objetos de decoração, artigos artesanais e muito mais. Tudo com preço acessível aos visitantes.

No domingo (16), Rossiclea está confirmada para levar muita alegria aos presentes, além das bandas de forró Dança do Cangaço, Gui Cordel e Tião Simpatia o rei do repente, o poeta do abraço.

A venda está disponível ao público desde o dia 28 de agosto, pelo site www.ingressofly.com ou nos dias do evento de 8h até as 23h na bilheteria do Sambódromo. As formas de pagamento são dinheiro, cartão de débito e crédito.

