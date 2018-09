Atual e ex de Wesley Safadão ‘batem boca’ em vídeo

A confusão toda começou quando Thyane, a atual mulher de Wesley Safadão, pediu para que o motorista levasse de volta algumas coisas que Mileide Mihaile tinha arrumado para que ficassem com o filho, durante o fim de semana que o menino passaria na casa do pai.

Gravando para registrar tudo, Thyane atende à ligação de Mileide no celular de Yhudy, após o motorista retornar com as coisas. Mileide chega a dizer para Thyane que ela tem é sorte dela “não querer mais esse macho em sua cama” e diz ainda pra Thyane não se meter nas coisas de Yhydy, pois ela não é nada para ele.

Confira a gravação!

Thyane e Mileide brigam pelo telefone | Autor: Reprodução

