Sai nesta terça filme indicado pelo Brasil para disputar vaga no Oscar

Reúne-se nesta terça-feira (11), na sede da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, a comissão nomeada pelo MinC para escolher o filme indicado pelo Brasil para concorrer a uma vaga no próximo Oscar. Inscreveram-se 22 produções. O anúncio será feito às 12h30.

Tem sido um longo jejum brasileiro na festa da Academia de Hollywood. O último filme selecionado para concorrer foi Central do Brasil, de Walter Salles, em 1999. Em 2006, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger, foi pré-indicado, mas não ficou entre os finalistas.

A última indicação não ocorreu na categoria de filme estrangeiro, mas na de melhor animação - O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, em 2016.

Todo ano surgem as mesmas dúvidas - qual seria o concorrente ideal do Brasil no Oscar? Talvez o grande equívoco das comissões que indicam o concorrente brasileiro seja tentar pensar com a cabeça da Academia.

O Oscar de filme estrangeiro é dos que mais ousam - e surpreendem. Mesmo assim, ocorrem coisas como o caso Cidade de Deus. Ignorado no Oscar de filme estrangeiro de 2003, o longa de Fernando Meirelles cravou quatro indicações no ano seguinte, incluindo direção, roteiro, montagem e fotografia.

Outras vezes em que o Brasil esteve pertinho do Oscar - em 2012, Carlinhos Brown concorreu a melhor canção, por Rio; em 2015, O Sal da Terra, co-dirigido por Juliano Salgado, filho do fotógrafo Sebastião Salgado - personagem principal -, foi indicado para melhor documentário.

OS 22 CONCORRENTES

- Além do Homem, de Willy Biondani

- Alguma Coisa Assim, de Esmir Filho e Mariana Bastos

- O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida

- Antes que Eu Me Esqueça, de Tiago Arakilian

- Aos Teus Olhos, de Carolina Jabor

- As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra

- Benzinho, de Gustavo Pizzi

- Canastra Suja, de Caio Soh

- Como É Cruel Viver Assim, de Julia Rezende

- Dedo na Ferida, de Silvio Tendler

- Encantados, de Tizuka Yamasaki

- Entre Irmãs, de Breno Silveira

- Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi

- Ferrugem, de Aly Muritiba

- Não Devore Meu Coração!, de Filipe Bragança

- O Caso do Homem Errado, de Camila de Moraes

- O Desmonte do Monte, de Sinai Sganzerla

- O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues

- Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg

- Talvez uma História de Amor, de Rodrigo Bernardo

- Unicórnio, de Eduardo Nunes

- Yonlu, de Hique Montanari

