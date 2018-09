‘O Grande Circo Místico’ representará o Brasil em vaga ao Oscar 2019

Ao todo eram 22 produções cinematográficas nacionais que concorriam a uma indicação do Brasil ao Oscar 2019. A comissão especial formada por membros da Academia Brasileira de Cinema chegou ao nome de ‘O Grande Circo Místico’, dirigido por Cacá Diegues, como o filme que terá a chance de concorrer ao maior prêmio do cinema mundial.

O filme só deve chegar às salas de cinema em novembro, no entanto já teve sua primeira exibição pública durante o Festival de Cannes deste ano.

O longa é uma adaptação do poema homônimo de Jorge Lima que foi transformado em um musical de sucesso, com canções de Chico Buarque e Edu Lobo, na década de 80, canções originais que foram mantidas na trilha sonora do filme.

O filme teve cenas rodadas em Portugal, por conta do país lusitano permitir o uso de animais no picadeiro, fato já proibido no Brasil. O filme ficou três anos em produção e a etapa de finalização da obra foi totalmente feita na França.

A obra apresenta a história de cinco gerações de uma mesma família circense, da inauguração do Grande Circo Místico em 1910 aos dias de hoje. Celavi, o mestre de cerimônias que nunca envelhece, mostra as aventuras e os amores dos Knieps, do apogeu à decadência.

No elenco, destaque para os nomes de Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Mariana Ximenes, Juliano Cazarré e Vincent Cassel.

Cacá Diegues

Cacá tem 78 anos e possui vários prêmios na carreira. É considerado um dos fundadores do chamado “Cinema Novo” no Brasil. Em sua filmografia estão filmes como “Deus é brasileiro”, “Orfeu”, “Tieta do Agreste”, “Bye Bye Brasil” e “Xica da Silva”.

A maioria dos 18 filmes de Diegues foi selecionada para grandes festivais internacionais, como o de Cannes, Veneza, Berlim, Nova York e Toronto, e exibidos comercialmente na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, o que o torna um dos cineastas brasileiros mais conhecidos no mundo.

O Grande Circo Místico | Autor: Trailer Oficial - Festival de Cannes

Leia mais:

Oscar desiste de premiar filmes populares

Longa-metragem 'Máscara Vermelha' estreia neste sábado em Manaus