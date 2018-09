Música ‘Por um triz’ é a grande campeã do Fecani 2018

Manaus - Com uma letra de linguagem romântica, ‘Por um triz’ foi a canção que conquistou o grande prêmio do 33º Fecani – Festival da Canção de Itacoatiara - , durante o final de semana, na cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O troféu foi entregue a intérprete da canção, Jaque Santos, já que os autores da música Rui Machado e Valdo Cavalcante, não puderam comparecer ao evento.

A música tem letra de Rui Machado, artista plástico e poeta, bastante conhecido do público por suas toadas produzidas para o Boi Bumbá Caprichoso e grandes sucessos gravados pelos grupos Carrapicho, Canto da Mata, Raízes Caboclas, Imbaúba, Raízes do Norte, além de cantores como: Márcia Siqueira, Lucilene Castro, Zezinho Corrêa, Sidney Rezende, J. Carlos Portilho, David Assayag, Arlindo Junior, Amilcar Azevedo, Cafuringa, Jorge Bartholo, Mirtes Melo e outros.

Valdo Cavalcante foi o artista responsável por introduzir a musicalidade no poema escrito por Rui. Ele iniciou sua carreira aos 12 anos de idade, influenciado pelo seu padrinho Makneh, é um dos maiores nomes da música popular brasileira produzida no Amazonas. Como violonista, tocou com vários cantores do cenário artístico amazonense como: Márcia Siqueira, David Assayag, Lili Andrade, Fátima Silva e outros.

Rui conta que a parceria entre a dupla acontece desde o ano passado quando também foram premiados no 6º Festival Amazonas de Música – FAM 2017, com a música “Remando Estrelas”, interpretada pelo próprio Valdo Cavalcante.

Ainda de acordo com Rui Machado o processo criativo da letra vencedora continua sendo fiel à sua essência criativa. “Minha inspiração é falar sobre o amor, é sobre alguém apaixonado que se entrega sem saber os limites e quando o relacionamento termina a pessoa não se arrepende de nada. Eu acho que o amor é o sentimento que move realmente o mundo, só vamos chegar a algum lugar quando colocarmos amor à frente de tudo que a gente faz”, conta o autor de ‘Por um triz’.

A escolha por Jaque Santos para interpretar a música também foi algo que aconteceu com muita verdade. Segundo Rui, o músico Valdo convidou a artista depois de oferecer a letra para três cantoras.

“O Valdo convidou a Jaque depois de oferecer a letra para três pessoas, mas depois tive certeza que essa música tinha que ser da Jacque. Ela não deu vida só a música, mas também deu vida ao festival com sua incrível presença de palco e brilho pessoal”, ressalta o compositor.

Jaque Santos, a interprete da canção, é paulista mas já vive em Manaus há 11 anos. Canta desde criança e sempre se apresenta em eventos, sendo esta a sua segunda participação no Fecani.

