Daniela Paschoal brilha no papel de Joana em 'Aventuras de Poliana'

Manaus - Aos 29 anos de idade a paranaense Daniela Paschoal vem brilhando no papel da game artist ‘Joana’, na novela infantil ‘As Aventuras de Poliana’, exibida de segunda a sexta-feira, às 19h55 no SBT.

No ar desde março de 2018, a atriz tem ganhado destaque no novo trabalho que marca sua primeira telenovela. Ela conversou com o EM TEMPO sobre a consolidação da carreira, a estreia na emissora e os planos para o futuro.

Daniela Paschoal é natural do estado do Paraná, mas mudou-se para São Paulo ainda pequena. Na grande metrópole ela deu início a carreira artística aos 14 anos quando passou a integrar o Núcleo de Artes Cênicas do SESI, onde permaneceu por mais de três anos.

Na época, a atriz também foi aluna da turma de interpretação para cinema na Academia Internacional de Cinema.

Em 2011 formou-se pela escola de atores Wolf Maya-SP e passou a integrar o elenco de grandes produções como os longas-metragens ‘O Resgate – Salvação ao extremo’ e ‘Fome’, além da série ‘O Negócio’, televisionada pelo canal HBO.

Fora das telas, Daniela já realizou mais de 10 peças teatrais e diversas campanhas publicitárias, atuando também no campo da dança e do canto, ao longo de 15 anos de carreira.

Daniela já realizou mais de 10 peças teatrais e diversas campanhas publicitárias | Foto: Divulgação

No ar

Atualmente gravando a nova novela do SBT "As Aventuras de Poliana", Daniela dá vida a perspicaz ‘Joana’. Na trama, a personagem é uma organizada e talentosa programadora de jogos on-line.

A chegada na emissora foi uma grande surpresa, Daniela conta que recebeu o convite para compor o elenco da telenovela enquanto voltava pra casa, após ter realizado um outro teste para TV, que de acordo com ela, não tinha sido positivo.

“Ainda no ônibus, no caminho de volta pra casa, recebi um e-mail da produção do SBT, perguntando se havia interesse em participar do teste para a nova novela. Na hora quase brinquei respondendo: “Oi? Se eu tenho interesse em fazer o teste? Mas é claro! Onde é que eu assino esse contrato?”, brinca a atriz.

“Fiz o teste com várias outras atrizes que também estavam concorrendo para o papel da Joana. Algumas delas eu já tinha visto em outras produções, são conhecidas e muito talentosas, meu coração disparou, mas respirei fundo e lá fui eu pra dentro do estúdio.

Dois meses depois do teste, recebi a ligação do SBT dizendo que eu havia sido aprovada e que daria vida a Joana!”, explica Daniela Paschoal.

Ainda de acordo com a artista, a personagem tem trazido bem mais do que apenas reconhecimento profissional, a experiência de viver ‘Joana’ vem ensinando Daniela sobre novos processos de amadurecimento.

“É difícil ser mãe, né? Brincadeira. A Joana é bem diferente da Dani, em vários aspectos. Ela se sobressai diante das dificuldades, com tanta leveza. Ela passa por questões muito importantes, como o bullying que o filho mais velho sofre, as mentiras do filho mais novo, o assédio moral que recebe diariamente do chefe, a omissão do casal, o ciúmes na relação, os conflitos no casamento, tudo isso é novo pra mim, nunca passei por algo parecido. Eu Daniela, não aceitaria algumas coisas e acho que não teria a tranquilidade que ela tem diante de determinadas circunstâncias, pra resolver os problemas. Eu ainda não tenho filhos, então no começo foi difícil encontrar essa mãe dentro de mim”, ressalta a atriz.

Em 2011 Daniela Paschoal formou-se pela Escola de Atores Wolf Maya-SP | Foto: Divulgação

Questionada sobre planos futuros, Daniela diz que não pretende conciliar outro projeto devido ao ritmo das gravações de 'As Aventuras de Poliana'.

“Tem semana que gravamos todos os dias, folgando somente aos domingos, em outras gravamos de uma a duas vezes na semana. Por conta dessa agenda, optei por abrir mão de outros trabalhos e me dedicar somente a Joana! Ainda não tenho nada em vista, meu contrato com o SBT vai até o ano que vem, mas quem quiser me contratar pra depois disso, estou à disposição”, brinca mais uma vez a bem humorada e talentosa Daniela Paschoal.

