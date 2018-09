Icbeu inaugura biblioteca e museu com 100 obras de arte para visitação

Manaus – Nesta quinta-feira (13), o Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu) realiza às 19h a inauguração da nova Biblioteca Mário Belém, composta pelo maior acervo de literatura inglesa, americana, brasileira e regional da cidade de Manaus.

A nova biblioteca conta com um projeto de ambientação eclética e pós-moderna para que os frequentadores internos e externos possam contemplá-la de forma efetiva por meio de acervos renovados, equipamentos digitais de última geração, imponentes estantes, mesas e áreas de descanso e leitura, onde a tradição do livro impresso e atualidades da tecnologia da leitura se comunicam, dando início a uma nova era no ofício de educar.

Aberta à comunidade, e não somente aos alunos da instituição, reforçando assim o compromisso do Icbeu com a sociedade, o espaço conta com mais de 15 mil exemplares para livre acesso, constituindo assim a principal fonte de informações sobre cultura americana e língua inglesa do Amazonas.

Exposição

No hall que circunda a nova biblioteca será apresentado um novo espaço, com a proposta de seguir apoiando a cultura artística no Amazonas, denominado 'The Art Collection, a permanent exhibit', que deve compartilhar com os manauaras a coleção de artes do Icbeu.

A ideia é que a instituição funcione como um centro cultural dos mais relevantes estilos de produção artística da atualidade da nossa região, despertando nos alunos e visitantes a sensibilidade para as artes plásticas e apresentando-os à produção artística local. As paredes foram preenchidas com as instalações da mais recente memória contemporânea amazonense e universal, nas técnicas de pinturas, fotografias, gravuras e videoinstalação.

A coleção de obras de arte ficará em permanente exibição para a convivência diária dos alunos, professores e frequentadores com as manifestações visuais que muito engradecem a história deste prestigioso estabelecimento de ensino e cultura.

No total, estarão dispostas no espaço 100 obras, inaugurando um verdadeiro museu de arte contemporânea, fruto de generosas doações de 64 artistas participantes, que se irmanaram no objetivo de transformar pela educação através das artes. Cada um deles será apresentado através de uma biodata posicionada ao lado de cada obra, apresentando sua biografia, visão da arte e de sua produção com um QR code, que irá colocar o visitante em contato com o artista.

“Acreditamos que a exposição possa exercer o efeito formador, sensibilizador e multiplicador de novos apreciadores das obras de arte, sendo este o sentido educacional que pretendemos implementar: a arte na educação que o Icbeu oferece aos seus frequentadores. O espaço onde a memória das criações contemporâneas será sempre engrandecida, vivificada e preservada a cada dia”, comenta Sérgio Cardoso, diretor artístico da instituição.

Para o Diretor-Presidente do Icbeu, Luis Fabian Barbosa, “a concepção de um espaço em que coexistem harmoniosamente a escola e o museu, sem que se suprima qualquer dos elementos que os individualizam, é o grande diferencial desse projeto. A escola é o centro cultural por excelência. A exposição de conteúdos artísticos em suas dependências físicas proporciona a vivência contínua e inestimável da experiência da arte educação, que sensibiliza, informa e transforma, produzindo novos apreciadores, e com sorte, futuros artistas”.

Artistas

Participam da primeira fase da exposição os artistas: Adriany Pimenta; Afrânio Santos; Alex Pazuello; Amanda Santos; Anderson Yamada; Anibal Turenko Beça; Garcez Arnaldo; Auxiliadora Zuazo; Braulio Menezes; Buy Chaves; Carlos Navarro Infante; Caroene Neves; Cinthia Louzada; Cristovão Coutinho; Dani Cruz; Dani Schwarcz; Eli Bacelar; Eliane Bertão Mezari; Eliude Santana; Evanil Silva; Fernando Junior; Francimar Barbosa; Gisele Braga Alfaia; Gisele Gomes; Helen Rossy; Iva Tai; Jacques Menassa; Jair Jacqmont; Jandr Reis; Jesse Araujo Nascimento; Jorge Herrán; Jose Priester; Jose Stenio Gomes de Sousa; Keila Serruya; Khetllen Costa; Livia Alencar; Manaus Macaco; Manuella Cavalcante; Mario de Paula; Michelle Andrews; MOACYR ANDRADE (in memorian); Monik Ventilari; Nelson Falcão Nubia Oneti Lima; Oscar Ramos; Otoni Moreira de Mesquita; Priscila Pinto; Raphael Alves; Roberto Evangelista; Rodney Marques; Rodrigo Tomzhinsky; Rosa Dos Anjos; Rubens Belém Rui Machado; Ruth Jucá; Samantha Karlia; Sara Rangel; Sebastião Alves; Selma Carvalho Maia; Sergio Cardoso; Thais Tomzhinsky; Themis Cordeiro (in memorian); Van Pereira e Zeca Nazaré.

