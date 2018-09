Bruna Marquezine surpreende seguidores e Neymar com novo visual

Com as madeixas loiras, Bruna Marquezine surpreendeu os seguidores e até o próprio namorado, Neymar, pelas redes sociais nesta quinta-feira (13). A atriz postou uma foto no instagram, revelando o novo visual com uma legenda em inglês: “they say blondes have more fun. Let´s see” (eles dizem que as loiras se divertem mais. Vamos ver).

Poucas horas após publicar a foto, Bruna também postou um vídeo em que aparece fazendo uma chamada de vídeo com Neymar. Surpreso ao ver o look da companheira, o jogador soltou um “eita, p**”.

O responsável pelo novo visual é o mesmo hair stylist que cuida das madeixas de outras celebridades, Henrique Martins. Além de Bruna, ele também já mudou o visual de Marina Ruy Barbosa, Isis Valverde, Grazi Massafera e Gisele Bündchen.

Loira publicou vídeo da reação do namorado ao ver novo visual | Foto: Divulgação

Bruna exibiu o cabelo platinado no evento Diamond Ball, um baile de gala beneficente da cantora Rihanna, realizado em Nova York.



A atriz tem se projetado cada vez mais na mídia internacional, sendo frequentemente vista em festivais de cinema, eventos de moda e beneficentes.

Mesmo com a correria pelo mundo, Bruna procura alternativas para encontrar o namorado. Ela assistiu ao amistoso da seleção brasileira contra os Estados Unidos, na sexta em Nova Jersey. Com ela, estava a amiga Sasha Meneghel.

