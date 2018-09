Manauscult divulga resultado da 1ª fase do Conexões Culturais 2018

Manaus - A Comissão Técnica, que analisou os projetos inscritos no Edital nº 06/2018 Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais, divulgou o resultado dos projetos habilitados que seguirão para a nova fase do processo. No total, dos 464 projetos inscritos, 142 foram habilitados pela comissão e agora seguirão para a análise da Comissão de Seleção.

O resultado foi publicado na edição 4.440 do Diário Oficial do Município (DOM), de quinta-feira, 13/9, e também pode ser consultado no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com/editais. Os proponentes que tiveram suas propostas inabilitadas têm o prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação, para ingressar com recurso no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), localizada na avenida André Araújo, 2.767, Aleixo.

Comissão de Seleção

Entrando na segunda fase do edital, os projetos selecionados passarão pela análise da Comissão de Seleção, que, pelo segundo ano consecutivo, é composta, em sua maioria, por representantes da sociedade civil.

Integram a Comissão de Seleção a partir do voto popular: Adson Rodrigo, mestre em História e produtor cultural; Lisete Bertotto, mestre em Educação e editora, tendo atuado também como parecerista do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul; Anamaria Muhlenberg, comunicóloga, produtora e gestora nas áreas da Cultura e Educação; Rosa Rasuck, gestora e avaliadora de projetos culturais; e Juliana Machado, comunicóloga especialista em projetos culturais e parecerista. A comissão é formada, ainda, por Márcio Braz, presidente, e Viviane Tavares, como representantes da Manauscult.

