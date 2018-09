Conselheiro tutelar representará o Amazonas no Mister Brasil Universo

Manaus - Natural do município de Iranduba, o conselheiro tutelar Augusto Cunha será o representante do Estado do Amazonas no concurso Mister Brasil Universo, que acontece de 26 a 29 de outubro, em Curitiba (PR).

Sob a coordenação regional de Lucius Gonçalves, Augusto foi eleito Mister Amazonas Universo em 2017. Essa será a primeira vez que o Amazonas vai participar com representante no concurso, que tem classificação para o concurso internacional.

“Quando me convidaram, fiquei pensativo, mas tudo aconteceu naturalmente e hoje sou o representante do Estado em um concurso de beleza nacional. Fico muito feliz em dividir essa alegria com meus coordenadores, patrocinadores e parceiros que estão comigo nessa caminhada”, declara Augusto Cunha.

Para Lucius Goncalves, essa é mais uma oportunidade de mostrar nacionalmente o potencial da beleza masculina amazonense. “Somos um estado rico em belezas e potencialidades turísticas e vamos mostrar toda a nossa capacidade em concursos que propagam a beleza masculina no brasil e no mundo”, pontua o coordenador.

