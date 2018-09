Curta amazonense é selecionado para festival de cinema na Turquia

Manaus - O filme “Formas de Voltar Para Casa”, uma realização da Artrupe Produções dirigida por Rafael Ramos, foi selecionado na categoria de curtas-metragens internacionais do Marmaris Film Festival, que vai acontecer entre os dias 9 e 14 de outubro, na cidade de Marmaris, na Turquia.

Esta é a quarta mostra internacional em que o filme é selecionado, já tendo trajetória pelo Festival de Cinema de Nevada, nos EUA, em que venceu o prêmio de melhor documentário, Wasaga Film Festival, no Canadá, e o New York Indie Doc Fest.

Além desses festivais internacionais, o filme também foi selecionado para a mostra latino-americana do Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, em 2017.

“Formas” é o quarto curta-metragem de Ramos. Nele o diretor mistura imagens de arquivo de viagens de sua família pelo interior do Amazonas com um registro filmado do espetáculo de teatro “A Casa de Inverno”, que tem a família como tema.

O filme permanecerá sua trajetória de festivais durante este ano, e será disponibilizado na internet em 2019.

*Com informações da assessoria

