Festivais animam fim de semana na zona Leste de Manaus

Manaus - O fim de semana promete ser animado na zona Leste de Manaus com a realização do Festival de Verão e o Festival Cultural Regional 2018. Os eventos contam com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e são gratuitos.

De 14 a 16 de setembro, a partir das 19h, o bairro Nova Floresta sedia o Festival de Verão, no campo do bairro, localizado na rua Ônix. Na programação, apresentações de danças folclóricas, dentre elas quadrilhas tradicionais, cômicas e cirandas. A festa terá ainda show da banda de forró Xote Alvoroço.

“Estamos animados com a programação, pois preparamos com carinho para recebermos a nossa comunidade. O convite se estende, é claro, para quem mais quiser vir prestigiar o Festival de Verão e participar da festa. Vai ser show!”, disse um dos organizadores do festival, Mauro Silva.

Coroado

Já no Coroado, nesta sexta-feira (14), acontece o Festival Cultural Regional 2018, no estacionamento do supermercado Frigoum, situado na alameda Cosme Ferreira, 651. Com o tema Festa Country, a programação estará recheada de apresentações de bandas de forró e sertanejo, além de brincadeiras de pesca, pula-pula e comidas típicas.

“Esse é o quarto ano que organizamos essa festa, sempre temática. Queremos que a comunidade venha prestigiar o evento, conhecer nosso espaço e, ainda, o nosso trabalho social que desenvolvemos no bairro Coroado e nas adjacências”, pontuou uma das organizadoras do evento, Ana Paula.

