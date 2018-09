Lulu Teixeira e Matheus Martins fazem show com clássicos da MPB

Manaus - Neste sábado (15), os cantores Lulu Teixeira e Matheus Martins apresentam especial MPB, Rock Nacional e Internacional no restaurante ‘Espeto Turismo’, localizado na avenida do Turismo, N° 2726, Tarumã. Com um repertório atual, os cantores prometem deixar a noite de sábado ainda mais agradável. A apresentação terá início a partir das 20h.

O espaço conta com um amplo estacionamento, espaço kids e funciona de segunda a quarta, das 8h às 23h; e de quinta a domingo, das 8h às 1h, sempre com shows de artistas locais aos finais de semana.

Serviço

O quê: Lulu Teixeira e Matheus Martins apresentam especial MPB, Rock Nacional e Internacional no Espeto Turismo

Quando: Sábado (15) às 20h

Informações e reservas: (92) 98118 – 2278

*Com informações da assessoria

