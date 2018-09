Márcia Siqueira e P A Chaves apresentam show acústico com toadas

Manaus - Os cantores Márcia Siqueira e Paulo André Chaves - o P A -, realizam no próximo dia 28 de setembro, a partir das 22h, no restaurante Caboclo Culinária Amazônica, localizado na avenida Santos Dumont nº 2220 – ao lado do posto Equador do Aeroporto Eduardo Gomes – Tarumã.

O show faz parte de um projeto musical idealizado pelos dois cantores que, em seus repertórios, procuram reviver as antigas toadas que fizeram sucesso, não deixando de lado as atuais com as quais mais se identificam.

Serviço

O quê: Márcia Siqueira e P A Chaves apresentam show acústico

Quando: 28 de setembro às 22h

Onde: Restaurante Caboclo Culinária Amazônica, localizado na avenida Santos Dumont nº 2220 – ao lado do posto Equador do Aeroporto Eduardo Gomes – Tarumã

Quanto: R$ 100 (Mesa para 4 pessoas)

Informações: (92) 98159 – 3853

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Música 'Por um triz' é a grande campeã do Fecani 2018

Sambistas amazonenses são destaque no Passo a Paço 2018