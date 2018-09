Luiza Tomé volta à Globo após 14 anos fora da emissora

Luiza Tomé assinou contrato com a TV Globo e está de volta à emissora após 14 anos. Antes, a atriz havia ficado mais de uma década na Record TV onde realizou novelas como "Cidadão Brasileiro", "Dona Xepa", "Milagre de Jesus" e "Escrava Mãe". A última trama na qual que a atriz participou foi "Apocalipse", no ano passado.

Luiza Tomé reviverá Scarleth Williams Mackenzie Pitiguary em "O Sétimo Guardião", a próxima novela das nove da emissora carioca. Ela viveu a mesma personagem em "A Indomada", trama que foi ao ar em 1997, do mesmo autor Aguinaldo Silva.

No perfil oficial no Instagram, Luiza Tomé gosta de compartilhar com os seguidores uma rotina de exercícios físicos e vida saudável. Aos 54 anos, ela esbanja disposição e beleza e assume que gosta de se cuidar.

