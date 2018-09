Matheus & Kauan prometem agitar fim de semana em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva - Neste fim de semana, de 14 a 16 de setembro, o movimento em Rio Preto da Eva promete ser intenso. O município localizado distante 70 quilômetros de Manaus, realiza a 19ª edição da tradicional Festa da Laranja.

O festejo é responsável por aquecer o setor econômico regional, gerando novos negócios para produtores, com feira, exposição, cursos de capacitação e consultoria de bancos para abertura de linha de crédito para o setor de produção de laranja.

Shows

A atração nacional que promete agitar e reunir o maior número de público durante o evento é a dupla Matheus & Kauan. Os artistas migraram da nova música sertaneja para o estilo pop, fato que os levou ao topo do sucesso com diversos hits como “A Rosa e o Beija Flor”, “Decide Aí”, “Te Assumi pro Brasil”, “O Nosso Santo Bateu” e “Ao Vivo e a Cores”.

O Show da Dupla será no fim da tarde do domingo (16).

O Amazônia Golf Resort está localizado no quilômetro 64 da AM-010 | Foto: divulgação

Opções

Para quem quiser entrar no clima a partir do sábado (15), o Amazônia Golf Resort, localizado no quilometro 64 da AM-010, preparou uma programação diferenciada para este fim de semana, com diversas atrações para adultos e crianças, com preços promocionais para hospedagem, incluindo jantar temático com música ao vivo, café da manhã e almoço.

A Banda Mixtura Tropical agitará a noite de sábado com sucessos do sertanejo, reggaeton, toada, forró pé de serra, carimbó, arrocha, bolero e outros ritmos.

Os horários de entrada e saída e valores promocionais, podem ser consultados na Central de Reservas, através dos telefones (92) 3637-7000/7003 e 7008, Whatsapp: (92) 99147-0080 e e-mail reservas@amazoniagolf.com.br

*Com informações da assessoria

Leia mais

Márcia Siqueira e P A Chaves apresentam show acústico com toadas

Lulu Teixeira e Matheus Martins fazem show com clássicos da MPB