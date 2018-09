Programação cultural do fim de semana agita todas as zonas de Manaus

Manaus – Esse fim de semana contará com atrativos culturais que serão realizados em diferentes zonas da capital amazonense. Festivais folclóricos, de dança, programação cinematográfica e até festa em ritmo de Carnaval são os principais destaques. Confira os detalhes!

Dança

9ª edição do festival Mova-se | Foto: Divulgação

Teve início na última quinta-feira (13) a 9ª edição do festival de dança contemporânea ‘Mova-se: Solos, Duos e Trios’. O festival conta com apresentações no Teatro Amazonas, Les Artistes Café Teatro, Largo de São Sebastião e Centro Cultural Casarão de Ideias (rua Barroso, 279, Centro), até 16 de setembro, com entrada franca.A programação completa você confere acessando o site .

Cinema

Terror e suspense também são opções nas telonas durante esta semana | Foto: Divulgação





Trazendo de volta a atmosfera das produções épicas de Hollywood, a estreia da semana é mais uma sequência do filme ‘O Predador’. A clássica produção de ficção científica retorna às telas dos cinemas em 2018 para mexer com o imaginário dos apaixonados pelos extraterrestres. Terror e suspense também são opções nas telonas durante esta semana.Confira a programação no link .

Música e Espaço Cultural

A banda The Stone Ramos Oficial e Dj Nada chegam quebrando tudo no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato | Foto: Divulgação





É bagaceira que você quer? É bagaceira que teremos nesta sexta-feira (14) no Centro da cidade.A banda The Stone Ramos Oficial e Dj Nada chegam quebrando tudo no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, com muito brega, pop, disco, rock, carimbó, arrocha e tecnobrega pra ninguém botar defeito. O espaço reúne opções de chopps, drinks e apresenta uma atmosfera mais underground. A casa fica localizada na Av. 7 de Setembro, nº 1710. E se liga: os 50 primeiros a chegarem na festa garantem o ‘bagaceira drink’ de graça.A festa começa às 22h e o acesso ao local custa a quantia simbólica de R$5.

Happy Hour

Um dos finalistas do último concurso de talentos promovido pelo shopping, Guilherme Bonates vai interpretar um repertório de pop acústico, folk, soul, alguns clássicos do rock nacional | Foto: Divulgação





O Palco ViaNorte terá com atração neste sábado, a partir das 19h30, um novo talento da musica amazonense, o cantor Guilherme Bonates. O projeto cultural gratuito acontece semanalmente, na praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte, localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, na Zona Norte.

Um dos finalistas do último concurso de talentos promovido pelo shopping, Guilherme Bonates vai interpretar um repertório de pop acústico, folk, soul, alguns clássicos do rock nacional dentro de uma nova roupagem. O artista também vai apresentar a música autoral "Não adiantou", que estará no EP que está sendo produzido por ele.

Samba

Neste sábado acontece mais uma eliminatória do samba-enredo da A Grande Família | Foto: Divulgação

‘A Grande Família’ realiza neste sábado (15), a 2ª eliminatória do samba-enredo que deve representar a escola de samba durante o Carnaval de 2019. A festa acontece a partir das 22h, na quadra da escola, localizada na rua Careiro S/N, bairro São José Operário I, na Zona Leste de Manaus.

A entrada no local é liberada até as 23h e após esse horário o acesso a pista da quadra da escola deve custar R$5. Já para curtir a festa do camarote o valor é R$40, as mesas em front stage ficam em R$50 (4 pessoas), e o camarote para 15 pessoas custa R$500.

Festivais

O fim de semana promete ser animado na zona Leste de Manaus com a realização do Festival de Verão e o Festival Cultural Regional 2018 | Foto: Divulgação





O fim de semana promete ser animado na zona Leste de Manaus com a realização do Festival de Verão e o Festival Cultural Regional 2018. Os eventos contam com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e são gratuitos.

De 14 a 16 de setembro, a partir das 19h, o bairro Nova Floresta sedia o Festival de Verão, no campo do bairro, localizado na rua Ônix. Na programação, apresentações de danças folclóricas, dentre elas quadrilhas tradicionais, cômicas e cirandas. A festa terá ainda show da banda de forró Xote Alvoroço.

Já no Coroado, nesta sexta-feira (14), acontece o Festival Cultural Regional 2018, no estacionamento do supermercado Frigoum, situado na alameda Cosme Ferreira, 651. Com o tema Festa Country, a programação estará recheada de apresentações de bandas de forró e sertanejo, além de brincadeiras de pesca, pula-pula e comidas típicas.

